יום שני, 09.03.2026 שעה 09:12
כאוס ענק בברזיל: 23 מורחקים במשחק הגמר

קרוזיירו זכתה בתואר על חשבון מיניירו, קטטה מטורפת פרצה בסיום. האלק זעזע, תיאורים חמורים: "הסתער והכה באכזריות". השוטרים לא השתלטו על האירוע

הכאוס בין קרוזיירו למיניירו (IMAGO)
הכאוס בין קרוזיירו למיניירו (IMAGO)

כאוס בברזיל. קטטת ענק התרחשה בין קרוזיירו לאתלטיקו מיניירו, כאשר שחקנים ואנשי צוות התפרעו בסיום משחק הגמר של אליפות מינאס ז’ראיס. הקרב החל אחרי התנגשות בין כריסטיאן לשוערה של מיניירו, אברסון, שהובילה לאלימות כמעט בלתי נשלטת והדדית בין הצדדים.

אחרי ההדיפה של אברסון, שחקני קרוזיירו הסתערו עליו, כשאחר כך לוקאס רומרו הגיח עם בעיטה פראית, ושחקנים אחרים הגנו על עצמם עם אגרופים ולא רק. הקרב התפשט לכל רחבי המגרש, בעוד כוחות האבטחה והשיטור לא הצליחו להרגיע את הרוחות זמן רב.

גם השוער קסיו נכנס למאבק אך נבלם, בעוד שחקני מיניירו כמו ליאנקו ורנאן לודי המשיכו להחליף מהלומות עם השחקנים מהקבוצה היריבה. המלחמה של ממש על הדשא כללה גם מהלך מזעזע מצד האלק, שהגיב לבעיטה של רומרו והפתיע אותו מאחור עם אגרוף.

האלק במדי אתלטיקו מיניירו (IMAGO)האלק במדי אתלטיקו מיניירו (IMAGO)

קרוזיירו סיימה בצורת, תיאורים חמורים בדו”ח השופט

בסופו של דבר, המהומה הגדולה הסתיימה בדרך כלשהו כשהשופט שרק לסיום ההתמודדות. במשחק עצמו, קרוזיירו סיימה בצורת של שבע שנים מבלי לזכות בגביע בזכות 0:1 קטן. אך כל מה שדובר עליו בתום המפגש הוא כמובן התקרית האלימה.

על המגרש אגב, השופט לא הצליח בפועל להרחיק אף שחקן או איש צוות, אבל לפי הדיווחים בתקשורת הברזילאית, לא פחות מ-23 מורחקים צוינו בדו”ח של האיש שניהל את המשחק. בין הציטוטים שהופיעו בדו”ח, נכללו תיאורים שקשה להאמין שקרו במגרש כדורגל: כמו “מספר 88 הסתער והכה באכזריות את יריבו”.

