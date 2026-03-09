אסטופיניאן הציל את מאבק האליפות באיטליה

תיאו הרננדס היה דומיננטי מאוד כמגן השמאלי של מילאן במשך 6 שנים, אבל מאזנו מול אינטר לא היה מזהיר כלל. ב-20 מפגשי דרבי נגד השחורים-כחולים, רשם הצרפתי 11 הפסדים לעומת 6 ניצחונות בלבד, והיו לו רק שער אחד ובישול אחד – שניהם בסופר קאפ לפני שנה. בליגה הוא כלל לא מצא את הרשת, וזה מהותי גם אם מדובר בשחקן הגנה על הנייר, כי האיכויות ההתקפיות של הרננדס הפכו אותו למה שהוא. עזיבתו לטובת הליגה הסעודית בקיץ הקודם הותירה חלל משמעותי, והאדומים-שחורים היו חייבים לאתר יורשים.

ובכן, משימה זו הוכתרה בהצלחה. הרננדס נמכר לאל-הילאל תמורת 25 מיליון יורו, ומילאן שילמה לברייטון רק 17 מיליון עבור פרביס אסטופיניאן. האקוואדורי, יליד 1998 כמו קודמו, לא גילה עד כה יציבות מופתית, אבל אתמול נגד אינטר הפציץ את שער הניצחון המרהיב, הביא לרוסונרי 0:1 ועזר לשמור על מאבק האליפות בחיים. אמנם אינטר עדיין מובילה ביתרון 7 נקודות מהיריבה העירונית, אך לפחות עדיין יש תקווה מסוימת לתפוס אותה. כל חובבי הכדורגל הניטרלים היו אתמול בעד הקבוצה של מסימיליאנו אלגרי, והצטיינותו של אסטופיניאן גרמה להם אושר רב.

לו הכל הה הולך כשורה אצל המאמן, אסטופיניאן כלל לא היה אמור להיות בהרכב אתמול. דוידה בארטזאגי בן ה-20, בוגר האקדמיה הנערץ שעשה התקדמות מרשימה מאוד העונה, היה המגן השמאלי המועדף של מילאן בתקופה האחרונה, אך סבל מפציעה קלה בימים שלפני ההתמודדות. אתמול בבוקר הוחלט כי בארטזאגי אינו כשיר ויישאר על הספסל, ואסטופיניאן יפתח במקומו. בדיעבד, זו הייתה בשורה נהדרת, והאקוואדורי השווה כבר במשחקו הראשון את מאזן שערי הזכות מול אינטר לזה של הרננדס. במשחק הליגה, הוא אפילו התעלה עליו.

המירוץ נפתח: מילאן גוברת על אינטר בדרבי

"זה השער החשוב בקריירה שלי", הכריז אתמול בגאווה אסטופיניאן אחרי שריקת הסיום. זה הגיוני, במיוחד כי לא היו לו כיבושים רבים לאורך השנים, אבל הוא יודע להתעלות ברגעים החשובים. עובדה היא כי את הכיבוש הראשון שלו במדי מילאן הוא שמר לדרבי. השער האחרון שלו במדי ברייטון בעונה שעברה היה בכדור חופשי נפלא לרשת מנצ'סטר סיטי שהני 2:2. לפני שנתיים הוא הבקיע שער אדיר בטיל מחוץ לרחבה לחיבורים של טוטנהאם, ועונה קודם לכן הכניע גם את ארסנל. ואם מדברים על משחקים גדולים באופן כללי, אז ביולי 2020 סיפק אסטופיניאן בישול בקאמפ נואו הריק בניצחונה של אוססונה על ברצלונה.

הקדנציה בפמפלונה הייתה האחרונה ברצף ההשאלות שחווה אסטופיניאן בתחילת הקריירה. באקוואדור הוא פרץ לתודעה כבר בגיל 17 כאשר תפס מקום בהרכב LDU קיטו הגדולה, אליה התקבל בזמנו בהמלצת דודו, הבלם המצוין חורחה גואגואה שייצג את הנבחרת במונדיאלים ב-2006 וב-2014. כנער, הוא שימש בעיקר כקיצוני שמאלי, אך הוסט לעמדת המגן בגלל המצוקה שחוותה הקבוצה בעמדה, והמהלך התברר כמבורך. מהירותו המסחררת והסיבולת המרשימה איפשרו לו לדהור קדימה ואחורה לאורך האגף, והנסיקה הייתה חדה. מאמניו, במיוחד לואיס סובלדיה הארגנטיני טענו כי יש לו פוטנציאל להפוך למגן הטוב בדרום אמריקה, והסקאוטים בהחלט שמו לב לכישוריו. העניין הוא כי אסטופיניאן עזב את מולדתו קצת מוקדם מדי וליעד לא מושלם בלשון המעטה.

פרביס אסטופיניאן באקסטזה (IMAGO)

לא קיבל אישור עבודה באנגליה והחל בנדידה

המועדון שהחתים אותו כבר לפני עשור היה ווטפורד, אך האקוואדורי לא קיבל אישור עבודה באנגליה, ועל כן החלה הנדידה. גרנאדה הייתה קבוצתו האירופית הראשונה, כי היא השתייכה אז לקונצרן של משפחת פוצו שכלל גם את ווטרפורד ואת אודינזה. אחרי שבילה בעיקר במילואים, הוא הושאל לליגה השנייה – תחילה באלמריה, ואז במיורקה. לבסוף, הצעד המהותי קדימה נעשה במדי אוססונה, וזה אפשר סוף כל סוף לקבל יציבות מסוימת. ויאריאל שילמה בספטמבר 2020 לווטפורד 16 מיליון יורו כדי לקבל את כרטיסו באופן מלא, ושנות ההשאלות תמו. אסטופיניאן יצא לדרך חדשה נורמלית.

אונאי אמרי הדריך אז את ויאריאל, והאקוואדורי טוען כי למד רבות מהמנטור הבאסקי. בעונתו הראשונה במדי הצוללת הצהובה הוא היה שותף לזכייה בליגה האירופית, גם אם לא שיחק בגמר מול מנצ'סטר יונייטד, ובעונתו השנייה התכבד להופיע בליגת האלופות ועשה רושם נהדר. ברייטון, שמבססת כידוע את רכישותיה על ניתוחים מדעיים, החליטה שהוא האיש הנכון כדי לרשת בקיץ 2022 את מארק קוקורייה שנמכר לצ'לסי, והתברר שהיה זה הימור נכון. השחפים השקיעו באסטופיניאן פחות מרבע מהסכום שקיבלו תמורת קוקורייה, וקיבלו מגן נמרץ עם יכולות התקפיות נפלאות שהתאים כמו כפפה ליד לסגנון של המאמן רוברטו דה זרבי.

למד רבות מאמרי. פרביס אסטופיניאן (רויטרס)

"אין באירופה הרבה מגנים טובים כמו אסטופיניאן", אמר האיטלקי בתחילת 2024. זו אולי הייתה הגזמה מסוימת, אבל הספק העבודה של האקוואדורי באמת יוצא מהכלל, והוא דורג מעל כולם בפרמייר ליג הן בחטיפות כדורים והן בכניסות היעילות לרחבת היריב. בהתחשב בפוטנציאל, מילאן קיבלה אותו במחיר סביר ביותר בקיץ האחרון, במיוחד אם זוכרים כי ברייטון מכרה אקוואדורי אחר, הקשר מויסס קאייסדו, לצ'לסי תמורת כ-100 מיליון ליש"ט.

קאפו, קפטן העבר האגדי של נבחרת ברזיל שכיכב בזמנו במילאן, נשאל בקיץ לגבי בואו של אסטופיניאן לסן סירו והשיב: "ראיתי אותו במוקדמות המונדיאל, והוא שחקן נפלא. הוא בהחלט מתאים ברמתו למילאן. יש לו מהירות, הוא דוחף קדימה כל הזמן ולא מפחד ליטול יוזמה כאשר הקבוצה זקוקה לכך. הצל של תיאו הרננדס לא צריך להדאיג אותו". ואולם, התברר כי לא קל לרשת את הצרפתי, ותחילת הקדנציה של האקוואדורי באיטליה לא הייתה מושלמת.

אסטופיניאן עם תואר איש המשחק (IMAGO)

כרטיס אדום שספג במפגש מול נאפולי לא הועיל לתדמיתו, פציעה השביתה אותו באוקטובר, הוא ביצע מספר טעויות אחרי שחזר לכשירות, ובארטזאגי הוגדר בהדרגה כמגן השמאלי המועדף במערך של אלגרי. בתקשורת האיטלקית היו אפילו שמועות לפיהן מילאן לא התנגדה למכור את אסטופיניאן בינואר לו הייתה מקבלת הצעה טובה. התקופה לא הייתה קלה עבור האקוואדורי, אבל הוא רגיל להילחם על מקומו, ומקצוענותו מעולם לא הוטלה בספק. הוא היה נחוש לקחת את הצ'אנס הגדול בשתי הידיים, ואתמול עשה זאת בדרבי הגדול של מילאנו.

ההצגה והשער לא מבטיחים לו עליונות על בארטזאגי, אך בוודאי ישפרו את מצב הרוח לקראת המונדיאל השני בחייו. הדוד לבש את חולצת הנבחרת בשני גביעי עולם, האחיין בלט ב-2022 למרות שאקוואדור לא שרדה את שלב הבתים. אסטופיניאן היה באנקר בהרכב שכמעט ולא ספג שערים במוקדמות הטורניר הנוכחי, והמטרה תהיה ללכת רחוק ככל הניתן בקיץ. גם שם הוא יקווה להבקיע שערים נאים כמו אתמול.