יום שני, 09.03.2026 שעה 09:14
ספורט אחר  >> טניס

יאניק סינר ניצח את דניס שפובלוב באינדיאן וולס

המדורג שני בעולם גבר על יריבו 3:6 ו-2:6 והעפיל לשמינית הגמר: "היה משחק קשה עבורי, שמח מההופעה". זברב העפיל גם כן עם 6:7, 7:5, 4:6 על נקאשימה

יאניק סינר (רויטרס)
יאניק סינר (רויטרס)

יאניק סינר ממשיך להרשים באינדיאן וולס ועשה עוד צעד בדרך לתואר ראשון בטורניר מסדרת המאסטרס, לאחר שניצח 3:6, 2:6 את דניס שפובלוב והעפיל לשמינית הגמר. האיטלקי, המדורג 2 בעולם, המשיך בכושר המרשים שהציג גם במשחק הפתיחה שלו בטורניר.

אחרי שבסיבוב הקודם איבד שני משחקונים בלבד מול דאליבור סברצ'ינה הצ'כי, סינר פתח הפעם בצורה מעט מהוססת ואיבד את משחקון ההגשה הראשון. למרות זאת הוא התאושש במהירות מול יריב מסוכן הידוע ביכולת לייצר ווינרים, החזיר את השבירה ואף השיג שבירה נוספת במשחקון השמיני בדרך לזכייה במערכה הראשונה.

"זה היה משחק שני קשה מאוד עבורי", אמר סינר. "הוא שחקן איכותי מאוד... היו לו ניצחונות גדולים בעבר ולכן אני מאוד שמח מההופעה שלי היום".

עם מערכה אחת בכיס, סינר כבר היה בשליטה מלאה בשנייה. הוא פתח אותה עם שבירה מוקדמת, עלה ליתרון 2:5 וסגר את המשחק על האפס במשחקון האחרון. "ניסיתי להישאר יציב מהקו האחורי אבל גם להיות קצת יותר אגרסיבי במערכה השנייה", הסביר. "זו הייתה פתיחה קשה עבורי כשהייתי בפיגור שבירה, אבל אני שמח מהדרך שבה הגבתי". בשלב הבא הוא יפגוש את טומי פול האמריקאי או הברזילאי בן ה-19 ז'ואו פונסקה, על מקום ברבע הגמר.

יאניק סינר (רויטרס)יאניק סינר (רויטרס)

זברב הזיע בדרך לשמינית הגמר

גם המדורג 4 בעולם, אלכסנדר זברב, עלה לשמינית הגמר אך עשה זאת אחרי מאבק ארוך מול ברנדון נקאשימה, שנגמר בניצחון 6:7 (2), 7:5, 4:6. הגרמני התקשה במיוחד מול ההגשות של האמריקאי ולא השיג אפילו נקודת שבירה עד למערכה השלישית.

"יש לו הגשה מדהימה, ולא תמיד חושבים על זה", אמר זברב על יריבו. "המיקום שלו בהגשה הוא כנראה הטוב בעולם. מה שחסר לו בעוצמה, יש לו במיקום. לא היו לי כמעט הזדמנויות לשבור אותו במשך שני מערכות וחצי, וההזדמנות היחידה שהייתה לי בסוף ניצלתי".

בסופו של דבר הצליח זברב לשבור במשחקון האחרון של המשחק ולהשלים ניצחון חמישי ברציפות על נקאשימה בן ה-24. בשמינית הגמר הוא יפגוש את פלביו קובולי האיטלקי או את פרנסס טיאפו האמריקאי, בעוד הפתעה נוספת נרשמה כאשר הכישרון האמריקאי הצעיר לירנר טין הדיח את בן שלטון לאחר ניצחון 6:7 (3), 6:4, 3:6 והבטיח לעצמו מפגש מול הספרדי אלחנדרו דוידוביץ' פוקינה על מקום ברבע הגמר.

