אבדיה: גדלתי על רונאלדו, חלמתי להיות כדורגלן

דני אבדיה חזר הלילה (בין ראשון לשני) לפרקט אחרי שהחמיץ 6 משחקים בשל פציעה, והיה מהגורמים הבולטים בניצחון של פורטלנד 111:131 על אינדיאנה. הישראלי הציג משחק מלא אנרגיה בשני צדי המגרש והראה שוב עד כמה הוא משמעותי עבור הבלייזרס, כאשר מיד לאחר המשחק הוא גם סיכם בעצמו את ההופעה שלו והתייחס לחזרה לפרקט.

אבדיה אמר בסיום: “הלך כמו שציפיתי, הייתי מרוכז בזה שלא יכאב לי, להיות ‘חלק’ במשחק שלי. עדיין חסר לי קצת קצב, לא הייתי בקצב מאז ינואר, אני רוצה לצבור משחקים טובים במרץ ואפריל ולראות איך אני מרגיש, אבל זה צעד טוב. הצוות הרפואי עשה עבודה טובה, עכשיו צריך לחזור לקצב, להיות עם ביטחון, ליהנות וזה הפוש האחרון לעונה”.

“שחקן מהפייסרס נכנס בי בחזה? זה הרגיש טוב, אני רגיל לזה, צריך לחזור קצת לכושר, זה היה משחק טוב להיות בו עצמי בלי דאגות בראש, עשיתי עבודה סולידית, אני רגיל למגע בשלב הזה. אתה לא רוצה לשנות יותר מדי את האופן שבו אתה משחק בגלל כאבים, רציתי להיכנס למגע, לא לחשוב על הגב, המטרה שלי היא לצבור משחקים טובים ולהגיע למאני טיים בקצב טוב”, הוסיף.

דני אבדיה (רויטרס)

“גדלתי על רונאלדו”

על סקוט הנדרסון אמר: “אוהב את הביטחון שלו, יודע למה הוא מסוגל. הוא לא שיחק לאורך כל העונה ואנשים שוכחים את זה, לא פשוט להגיע לקבוצה שלא שיחקת בה הרבה. הוא מאוד כישרוני, היו לו משחקים גדולים וצריך סבלנות. היום היה צעד חשוב עבורו, אנחנו לא מופתעים ממנו. אנחנו תמיד מנסים לעודד אותו, לא צריך להגזים אם יש 2-3 משחקים לא טובים שהוא לא מאה אחוז הוא, זה לוקח זמן, במיוחד אם 75% מהעונה לא היית שם”.

הישראלי סיכם: “החגיגה של כריסטיאנו רונאלדו? ברור שאני חוגג כמוהו, גדלתי וצפיתי בו, החלום שלי היה להיות כדורגלן, אז בכל פעם שאני עושה משהו מעולם הכדורגל זה נחמד. בהתחלה עשיתי את זה לכיף, לא ידעתי אם הם בראש שלי, אבל עכשיו אני מבין שכן. זה מצחיק את החבר’ה, קצת להיות מטופש”.