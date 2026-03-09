"מטורף, תחושה עילאית להשמיע את התקווה"

נבחרת ישראל בג’ודו סיימה את גראנד פרי אוסטריה עם ארבע מדליות, שלוש בצבע ארד ומעל כולן מדליית הזהב של רז הרשקו במשקל הפתוח לנשים. אמש (ראשון) סגנית האלופה האולימפית במשקל של מעל 78 ק”ג השמיעה את התקווה - בימים בהם מדינת ישראל נמצאת במלחמה.

רז הרשקו ניצחה את כל יריבותיה בתחרות, אחרי תקופה לא קלה בגלל המלחמה מול איראן. כזכור, הנציגה המובילה בנבחרת הג’ודו פספסה את אליפות העולם בבודפשט לאחר שפרץ מבצע עם כלביא באיראן והיא נותרה בארץ בגלל סגירת המרחב האווירי, וכעת שהתה בגראנד סלאם טשקנט ופספסה את יום התחרות שלה לאחר שהודיעו לה להתקפל מאוזבקיסטן באמצע הלילה בהוראת כוחות הביטחון הישראלים. עכשיו זה מאחוריה.

רז הרשקו אמרה בראיון ל-ONE לאחר הזכייה במדליית הזהב בגראנד פרי אוסטריה: “זו תמיד תחושה עילאית להשמיע את התקווה, אושר בכל הגוף. תמיד כשאני עושה את זה, יש בזה כבוד גדול ואני חושבת על המדינה, המשפחה וכל מי שנאבקים למען החיים. בימים כאלה של מלחמה, זה בכלל מטורף. אני גאה במדינה שלי ושמחה אם הצלחתי לשמח אחרים”.

רז הרשקו (איגוד הג'ודו)

“יש עוד חלודה להוריד, אני מתחילה לחזור לעצמי”

נראה שאת בכושר טוב, איך הרגשת בתחרות?

“זה שהצלחתי לסיים יום קרבות שלם ולהיות הראשונה על הפודיום, זה אומר שאני מרגישה טוב. אני מתחילה לחזור לעצמי. כמובן שיש עוד מה לשפר ולהוריד חלודה, אבל נסדר גם את זה. בשביל זה אנחנו יוצאים למחנה אימונים באירופה, אחר כך ניתן קפיצה הביתה ובאפריל אגיע לאליפות אירופה”.

כמעט ראינו דרבי ישראלי בקרב הגמר עם יולי מישינר שזכתה במדליית הארד במשקל שלך. את מוכנה לקרב כזה?

“אין לי בעיה, מבחינתי זה יהיה כמו עוד קרב כמו בכל תחרות”.

רז הרשקו ויולי מישינר (איגוד הג׳ודו)

“הכל התפוצץ אצלי באוסטריה”

לא הופעת לחלק מהתחרויות בגלל המלחמה, מה עבר עלייך בתקופה האחרונה?

“כן, חזרתי להתחרות באוסטריה אחרי הפסקה מאוד ארוכה, פספסתי את אליפות העולם בגלל המלחמה עם איראן וזה קרה כשנשארתי בארץ, הייתה לי תחרות לא מוצלחת בגראנד סלאם בפאריס, ופספסתי את טשקנט בגלל הסבב השני עם איראן כשאני הפעם בחו”ל.

אז הרוב התבטל, אבל המשכתי להתאמן - והכל התפוצץ אצלי בתחרות פה באוסטריה. אני שמחה שהצלחתי להראות קצת ניצוצות, שחזרתי ליכולות שלי ושאני מתקדמת קדימה. נתתי איפונים, זה נראה טוב, ונשאר לעבוד חזק על מה שעוד צריך לשפר”.

רז הרשקו (IMAGO)

ליל ההתקפלות באוזבקיסטן

לא התחרית בטשקנט בשבוע שעבר, איך קיבלת את זה ומה קרה שם באותו הלילה בו אמרו לכם לקום ולעזוב את אוזבקיסטן כי זה מקום שהוא מסוכן עבורכם?

“ביום של התקיפה באיראן פשוט הודיעו לנו שאנחנו לא מתחרים למחרת, אחרי שכבר עברנו שקילה. פשוט אמרו לנו פתאום ‘תמצאו טיסה כמה שיותר מהר, אתם לא נשארים באוזבקיסטן. קחו את הטיסה הראשונה ליעד אחר׳.

נסענו למלון, ארזנו, הטיסה הראשונה שמצאנו הייתה למינכן ובאותו הלילה המראנו לשם. האמת שלא התכוננתי לשהייה ארוכה כזאת, תכננתי לחזור אחרי שלושה ימים והמזוודה שלי נראתה בהתאם כמעט בלי בגדים, אבל הכל בסדר, מצאנו פתרונות”.

איך זה מרגיש להיות מחוץ למדינה בזמן שפורצת מלחמה כזאת גדולה?

“לשמוע את החדשות האלה כשאני רחוקה מהבית ולהיתקע בחו”ל זה לא נעים ואפילו מלחיץ. אני זוכרת איך זה היה כשהייתי בארץ, חוויה מלחיצה מאוד עם האזעקות והטילים. כשאני רחוקה מבית קשה להבין מה קורה. לפני התחרות כולם מנסים להתרחק קצת מחדשות כדי לא להיכנס ללופ מבאס, אבל כשהגעתי לאוסטריה הרגיעו אותי מהבית ואמרו לי שהכל בסדר ושאני צריכה לעשות את הטוב ביותר שאני יכולה בג’ודו. אני מקווה שהכל יהיה בסדר וכולם ישמרו על עצמם”.