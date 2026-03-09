יום שני, 09.03.2026 שעה 09:12
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
71%6920-734763דטרויט פיסטונס
69%6807-735864בוסטון סלטיקס
63%7087-746665ניו יורק ניקס
59%7356-756564קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
56%7193-728864טורונטו ראפטורס
53%7392-736164פילדלפיה 76'
52%7519-753364אטלנטה הוקס
50%7720-785966מיאמי היט
50%7397-767066שארלוט הורנטס
44%7266-697163מילווקי באקס
43%7752-752065שיקגו בולס
27%7277-678263ברוקלין נטס
26%7581-696262וושינגטון וויזארדס
25%7743-716264אינדיאנה פייסרס
 מערב 
75%7011-760965אוקלהומה ת'אנדר
74%6900-736862סן אנטוניו ספרס
65%6955-728263יוסטון רוקטס
62%7531-775265דנבר נאגטס
60%7494-769765מינסוטה טימברוולבס
59%6957-707863פיניקס סאנס
55%7458-742265לוס אנג'לס לייקרס
53%7277-738964גולדן סטייט ווריורס
50%6869-691862לוס אנג'לס קליפרס
46%7686-753065פורטלנד בלייזרס
36%7443-721964דאלאס מאבריקס
33%7490-728463ממפיס גריזליס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
30%8002-757064יוטה ג'אז
25%7856-721365סקרמנטו קינגס

חזר ובגדול: 18 נקודות לאבדיה, פורטלנד חגגה

אחרי שישה משחקים בחוץ, הכוכב הישראלי של הבלייזרס שב מהפציעה בגב והוסיף גם 8 אסיסטים ו-5 ריבאונדים ב-111:131 הנהדר של קבוצתו על אינדיאנה

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

זה היה חסר. אחרי זמן של כמעט שבועיים ללא פרקט, דני אבדיה חזר הלילה (בין ראשון לשני) לשחק ב-NBA והציג יכולת טובה, כשפורטלנד הביסה הלילה את אינדיאנה 111:131. הישראלי שב לאחר היעדרות של שישה משחקים בעקבות פציעה בגב התחתון, הראה שהוא בכושר טוב וסיים מפגש יעיל במיוחד עבור קבוצתו. הניצחון גם העמיק את המשבר של אינדיאנה, שספגה הפסד תשיעי ברציפות.

הפורוורד הישראלי, שמוביל העונה את פורטלנד בנקודות ובאסיסטים, רשם משחק מרשים עם 18 נקודות (6 מ-16 מהשדה, 0 מ-4 משלוש ו-6 מ-6 מהעונשין), חמישה ריבאונדים ושמונה אסיסטים מול הפייסרס. אבדיה היה פעיל מאוד בהתקפה ולקח חלק משמעותי בניהול המשחק של קבוצתו. הקאמבק שלו סיפק דחיפה חשובה לבלייזרס, בהתמודדות עצמה ובטח לקראת ההמשך.

מי שהוביל את קלעי פורטלנד היה סקוט הנדרסון עם משחק גדול של 28 נקודות.
הרכז הצעיר היה מדויק במיוחד מהשדה עם 10 מ-15 וסיים גם עם שישה אסיסטים ללא איבוד אחד. לצדו בלטו גם ג’רמי גרנט וג’רו הולידיי עם 21 נקודות כל אחד.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

אבדיה פתח חזק, הפייסרס המשיכו בתקופה הרעה

אבדיה נכנס לעניינים כבר במחצית הראשונה והראה ביטחון אחרי החזרה מהפציעה. הישראלי תרם 10 נקודות עוד לפני ההפסקה והיה חלק מהשטף ההתקפי של קבוצתו. פורטלנד ירדה למחצית ביתרון מבטיח של 52:69.

הריצה המרכזית של המשחק הגיעה לקראת סיום הרבע השני. הנדרסון הוביל ריצת 7:25 בחמש הדקות האחרונות של המחצית הראשונה. במהלך הדקות הללו אינדיאנה התקשתה מאוד בהתקפה עם 2 מ-11 מהשדה ושלושה איבודים.

בצד של אינדיאנה, פסקל סיאקם הוביל את הקלעים עם 22 נקודות. ג’יי האף הוסיף 16 נקודות וחמישה חסימות, בעוד אנדרו נמבהארד וג’ראס ווקר קלעו 14 כל אחד. למרות זאת, הפייסרס המשיכו את התקופה הרעה שלהם עם הפסד תשיעי ברציפות.

