"העצירה? אם נשים בצד את הדברים, יהיה בסדר"

הפועל פתח תקווה הייתה אחת הקבוצות שנמצאות בכושר הטוב בליגה לפני עצירתה בעקבות המלחמה, כאשר ביום שישי שבה הקבוצה של עומר פרץ לאימונים לקראת חזרה אפשרית של הליגה בשבועיים הקרובים.

צ'אפיוקה סונגה ואלכס מוסונדה ששהו באילת יצטרפו היום לאימונים, כאשר החלוץ ההונגרי מארק קוסטה הבהיר שיחזור ארצה, כאשר במועדון עדיין לא מצאו עבורו טיסת חזור לאור המצב, אך הוא שומר על כושר ועורך אימונים אישיים לפי הנחיותיו של מאמן הכושר, ג'ורדן סעדה.

בינתיים, משחק האימון שתוכנן להיום (שני) מול הפועל ראשון לציון בוטל מהסיבה שהמתחם סירקין אינו יכול לארח את המשחק, כאשר גם האצטדיון בראשל"צ משמש בימים אלו כעזר לענייני המלחמה. כך גם אצטדיון המושבה אשר נבדק. גם ניסיון לקיים משחק אימון מול מכבי יפו בבת ים לא יצא לפועל, כשגם אצטדיון רמת גן נפסל עקב שימוש של נבחרת הנוער.

שחקני הפועל פתח תקווה (רועי כפיר)

בפ"ת "ניצלו" את הפגרה הכפויה כדי לקבל בחזרה את ארבעת הפצועים: שחר רוזן, אוראל דגני, אוראל באיה ונדב נידם, שחזרו לכשירות מלאה ויעמדו לרשותו של המאמן עומר פרץ, עם חזרת הליגה.

“משחקים ללא קהל? נתכונן וניערך לכל מצב”

בינתיים, המנהל המקצועי ניר לוין, שחוזהו הוארך לאחרונה, סיפר ל-ONE על התקופה האחרונה שעוברת על קבוצתו ועל החזרת הזרים: "אנחנו מנסים להבין אותם ולהכיל. הם לא בסיטואציה שאנחנו הישראלים רגילים אליה ומכירים אותה. אבל בסה"כ הם בסדר ומבינים.

“אנחנו מקיימים איתם שיחות ועוזרים במסגרת מה שהמועדון יכול לעזור. אנחנו מנסים לספק להם הסברה: ככל שהם יבינו יותר, הם יהיו פחות בלחץ ואנחנו משתדלים לעדכן בכל מה שקורה ולהרגיע אותם. לא הופתענו שהם חזרו, ידענו שהזרים שלנו איכותיים לא רק במגרש, אלא גם באופי ובהתנהלות".

ניר לוין (חגי מיכאלי)

איך מתכוננים לחזרת הליגה?

"אני מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר. הציבור צריך את זה אפילו יותר מהקבוצות עצמן, כי זה חלק מהחזרה לשגרה והאסקפיזם. גם אם בשלב הראשון זה יהיה ללא קהל, אז לפחות לראות את המשחקים בטלוויזיה. כמה אפשר לראות אולפנים, אקטואליה ולהיות עם הלחצים האלה? אנשים גם מחפשים דברים אחרים והכדורגל יכול לתת את זה. אני מקווה שיחזירו את הליגה כמה שיותר מהר במסגרת האפשרויות".

כמה זו מכה למועדון מבחינה כלכלית אם המשחקים ישוחקו ללא קהל?

"אנחנו מקווים שתהיה חזרה לשגרה ושהקהל יחזור כמה שיותר מהר. אנחנו משתדלים להיות אופטימיים גם בהיבט הזה, אז אני לא יכול לדבר על משחקים ללא קהל כל עוד זה לא קורה. אנחנו נתכונן וניערך לכל מצב. יש דברים שאתה יכול להשפיע ויש שלא: אנחנו משתדלים לטפל ולעסוק במה שאנחנו יכולים".

עצירת הליגה תפסה אתכם במומנטום מצוין.

"אני לא חושב שיש לעצירה משמעות גדולה. תהיה משמעות לאיזה קבוצות יחזרו עם הסגלים הכי חזקים, איזה קבוצות יחזרו עם כמה שיותר זרים. איזה קבוצות ינצלו את התקופה הזאת לאימונים טובים ולמשחקי אימון ככל הניתן כדי לעבוד על הדברים המקצועיים. בסופו של דבר הכדורגל קובע ואם נצליח לשים בצד את כל הדברים, להתמקד בכדורגל ולעשות את מה שעשינו בסיבוב השני, אז יהיה בסדר. יש מוכנות ודריכות ונצטרך להביא את זה למגרש ובמקביל להעלות את הדריכות והמוכנות לקראת חזרת הליגה".