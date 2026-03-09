יום שני, 09.03.2026 שעה 01:29
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6722-6428אינטר1
6020-4428מילאן2
5629-4328נאפולי3
5121-4628קומו4
5121-3828רומא5
5028-5028יובנטוס6
4626-3928אטאלנטה7
3934-3728בולוניה8
3836-3427ססואולו9
3641-3328אודינזה10
3427-2627לאציו11
3432-2028פארמה12
3040-3428גנואה13
3038-3028קליארי14
3049-2828טורינו15
2737-2028לצ'ה16
2542-3028פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1849-2228ורונה19
1548-2028פיזה20

מודריץ': הייתה לנו קצת מהרוח של ראמוס היום

הקשר הוותיק סיכם את ה-0:1 על אינטר בדרבי: "תמיד יש שמועות על ריאל, לא מתעסק בזה". כובש שער הניצחון, אסטופיניאן: "זה השער החשוב ביותר בחיי"

|
לוקה מודריץ' חוגג בסיום (IMAGO)
לוקה מודריץ' חוגג בסיום (IMAGO)

הליגה האיטלקית לבשה חג אתמול (ראשון), כאשר המוליכה והשנייה בטבלה נפגשו לדרבי הגדול של מילאנו, בו מילאן אירחה את אינטר. המשחק היה מותח וצמוד כפי שציפינו, ונגמר בתוצאה 0:1 לאדומים של העיר, שצימקו את הפער מהכחולים ל-7 נקודות. בסיום הניצחון הגדול התראיינו הכוכב הוותיק, לוקה מודריץ’, וכובש שער הניצחון, פרביס אסטופיניאן.

"זה השער החשוב ביותר בחיי, באמת, זה בזכות כל העבודה הקשה שעשינו, עבדנו כל השבוע כל כך קשה, ניגשנו למשחק בגישה הנכונה והשגנו את הניצחון”. אמר אסטופיניאן והוסיף על השער שכבש: "כן, כמו שאמרתי, עבדנו על זה והמאמן אמר לי לתקוף את הצד הזה. מצאתי את הרגע הנכון לבצע את הריצה וכבשתי את השער”.

לאחר מכן לוקה מודריץ’ המשיך: "תמיד האמנו, אבל אנחנו חייבים להמשיך לקחת משחק אחד בכל פעם, זה היה מאמץ עצום, הופעה נהדרת במחצית הראשונה. אינטר חזרה להילחם אחרי פתיחת המחצית השנייה, כי היא קבוצה חזקה, אבל הם כמעט שלא יצרו נגדנו מצבים, זה מראה כמה טוב הגנו וכמה היינו מאורגנים, הגיע לנו הניצחון”.

המירוץ נפתח: מילאן גוברת על אינטר בדרבי

“תמיד יש שמועות סביב ריאל, לא מתעכב על זה”

גם סרחיו ראמוס הגיע לסן סירו (רויטרס)גם סרחיו ראמוס הגיע לסן סירו (רויטרס)

לסיכום, הקרואטי נשאל על חזרה אפשרית לריאל מדריד, זאת לאחר שהזמין את חברו מהבלאנקוס, סרחיו ראמוס, לצפות במשחק: "תמיד יש שמועות סביב ריאל מדריד, אבל אני לא מתערב בדברים האלה. אני מאוד שמח במילאן, אני כל כך שמח לראות את סרחיו. הוא כתב אתמול ואמר שהוא ממש רוצה לחוות את המשחק הזה. שיהיה כאן וגם עם ניצחון, זה אפילו טוב יותר! הייתה לנו קצת מהרוח של סרחיו ראמוס היום”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */