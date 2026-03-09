מודריץ': הייתה לנו קצת מהרוח של ראמוס היום

הליגה האיטלקית לבשה חג אתמול (ראשון), כאשר המוליכה והשנייה בטבלה נפגשו לדרבי הגדול של מילאנו, בו מילאן אירחה את אינטר. המשחק היה מותח וצמוד כפי שציפינו, ונגמר בתוצאה 0:1 לאדומים של העיר, שצימקו את הפער מהכחולים ל-7 נקודות. בסיום הניצחון הגדול התראיינו הכוכב הוותיק, לוקה מודריץ’, וכובש שער הניצחון, פרביס אסטופיניאן.

"זה השער החשוב ביותר בחיי, באמת, זה בזכות כל העבודה הקשה שעשינו, עבדנו כל השבוע כל כך קשה, ניגשנו למשחק בגישה הנכונה והשגנו את הניצחון”. אמר אסטופיניאן והוסיף על השער שכבש: "כן, כמו שאמרתי, עבדנו על זה והמאמן אמר לי לתקוף את הצד הזה. מצאתי את הרגע הנכון לבצע את הריצה וכבשתי את השער”.

לאחר מכן לוקה מודריץ’ המשיך: "תמיד האמנו, אבל אנחנו חייבים להמשיך לקחת משחק אחד בכל פעם, זה היה מאמץ עצום, הופעה נהדרת במחצית הראשונה. אינטר חזרה להילחם אחרי פתיחת המחצית השנייה, כי היא קבוצה חזקה, אבל הם כמעט שלא יצרו נגדנו מצבים, זה מראה כמה טוב הגנו וכמה היינו מאורגנים, הגיע לנו הניצחון”.

המירוץ נפתח: מילאן גוברת על אינטר בדרבי

“תמיד יש שמועות סביב ריאל, לא מתעכב על זה”

גם סרחיו ראמוס הגיע לסן סירו (רויטרס)

לסיכום, הקרואטי נשאל על חזרה אפשרית לריאל מדריד, זאת לאחר שהזמין את חברו מהבלאנקוס, סרחיו ראמוס, לצפות במשחק: "תמיד יש שמועות סביב ריאל מדריד, אבל אני לא מתערב בדברים האלה. אני מאוד שמח במילאן, אני כל כך שמח לראות את סרחיו. הוא כתב אתמול ואמר שהוא ממש רוצה לחוות את המשחק הזה. שיהיה כאן וגם עם ניצחון, זה אפילו טוב יותר! הייתה לנו קצת מהרוח של סרחיו ראמוס היום”.