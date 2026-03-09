יום שני, 09.03.2026 שעה 01:30
ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6722-6428אינטר1
6020-4428מילאן2
5629-4328נאפולי3
5121-4628קומו4
5121-3828רומא5
5028-5028יובנטוס6
4626-3928אטאלנטה7
3934-3728בולוניה8
3836-3427ססואולו9
3641-3328אודינזה10
3427-2627לאציו11
3432-2028פארמה12
3040-3428גנואה13
3038-3028קליארי14
3049-2828טורינו15
2737-2028לצ'ה16
2542-3028פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1849-2228ורונה19
1548-2028פיזה20

"אסטופיניאן, גיבור הדרבי, העיר שייכת למילאן"

התקשורת באיטליה שיבחה את הרוסונרי ואת כובש השער שפתחו את מאבק הסקודטו מחדש: "הוא נתן נוקאאוט לאינטר שנראתה כמו העתק עלוב מהקבוצה שלא הפסידה"

|
שחקני מילאן מאושרים (רויטרס)
שחקני מילאן מאושרים (רויטרס)

מאבק האליפות באיטליה נפתח מחדש אמש (ראשון) אחרי שמילאן השנייה הצליחה לנצח 0:1 את אינטר הראשונה בדרבי דלה מדונינה ולצמק את הפער בפסגה לשבע נקודות, כשנותרו עשרה משחקים לסיום העונה.

בתקשורת האיטלקית בחרו להחמיא לאיש שניצח את המשחק, פרביס אסטופיניאן, כשב’גאזטה’ הכריעו: “אסטופיניאן, גיבור הדרבי, הוא השפיל את לואיס אנריקה שהיה אשם בשמירה הלקויה”. ב’טוטוספורט’ הצטרפו: “הוא נתן נוקאאוט לאינטר”.

המירוץ נפתח: מילאן גוברת על אינטר בדרבי

ב’קוריירה דלה סרה’ בחרו לעקוץ את הנראזורי: “ללא לאוטרו מרטינס ומרקוס תוראם אינטר נראתה כמו העתק עלוב של הקבוצה שלא הפסידה מהדרבי הקודם”. ב’קוריירה דלו ספורט’ הכתירו: “העיר מילאנו עדיין שייכת למילאן, שרשמה שבעה משחקים ברצף בלי להפסיד לאינטר”.

