"אסטופיניאן, גיבור הדרבי, העיר שייכת למילאן"

מאבק האליפות באיטליה נפתח מחדש אמש (ראשון) אחרי שמילאן השנייה הצליחה לנצח 0:1 את אינטר הראשונה בדרבי דלה מדונינה ולצמק את הפער בפסגה לשבע נקודות, כשנותרו עשרה משחקים לסיום העונה.

בתקשורת האיטלקית בחרו להחמיא לאיש שניצח את המשחק, פרביס אסטופיניאן, כשב’גאזטה’ הכריעו: “אסטופיניאן, גיבור הדרבי, הוא השפיל את לואיס אנריקה שהיה אשם בשמירה הלקויה”. ב’טוטוספורט’ הצטרפו: “הוא נתן נוקאאוט לאינטר”.

המירוץ נפתח: מילאן גוברת על אינטר בדרבי

ב’קוריירה דלה סרה’ בחרו לעקוץ את הנראזורי: “ללא לאוטרו מרטינס ומרקוס תוראם אינטר נראתה כמו העתק עלוב של הקבוצה שלא הפסידה מהדרבי הקודם”. ב’קוריירה דלו ספורט’ הכתירו: “העיר מילאנו עדיין שייכת למילאן, שרשמה שבעה משחקים ברצף בלי להפסיד לאינטר”.