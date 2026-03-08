אינדיאן וולס: סינר, סבאלנקה וגוף במוקד

טורניר המאסטרס היוקרתי באינדיאן וולס מעלה הילוך, ומשחקי הסיבוב השלישי מספקים לא מעט מפגשים מסקרנים במיוחד, הן בגזרת הגברים והן בגזרת הנשים. הכוכבים הגדולים של עולם הטניס עולים למגרשים בקליפורניה במטרה להבטיח את מקומם בשמינית הגמר, כאשר הלחץ גובר וכמה מהם יצטרכו להתמודד עם משוכות לא פשוטות כלל בדרך אל התואר הנכסף במדבר.

בטורניר הגברים, המדורג שני בעולם, יאניק סינר, יפגוש את דניס שפובלוב הקנדי לאחד המשחקים המעניינים של היום. האיטלקי מגיע למפגש בכושר שיא לאחר ששמט שני משחקונים בלבד במשחק הפתיחה שלו בטורניר. מנגד, שפובלוב נאלץ לעבוד קשה הרבה יותר ושרד כבר שני משחקים של שלוש מערכות כדי להגיע לשלב הזה. המפגש האחרון בין השניים נערך באליפות ארצות הברית הפתוחה בקיץ שעבר, אז שפובלוב הצליח לקחת מערכה לפני שסינר חזר וניצח בארבע מערכות. סגנון המשחק העוצמתי של הקנדי השמאלי, יחד עם ההגשות החזקות שלו, צפוי לאתגר את חבטת גב היד היציבה והקלינית של סינר.

קוקו גוף חובטת בכדור. (רויטרס)

משחק מסקרן נוסף יפגיש לדרבי אמריקאי לוהט את בן שלטון (מדורג 8) מול לרנר טיין (25). שלטון, שסבל ממחלה וקשיי גב במשחקו הקודם מול ריילי אופלקה והיה רחוק נקודות בודדות מהדחה, ינסה להתאושש ולנקום בטיין הצעיר. טיין בן ה-20 רשם עלייה מטאורית בדירוג בשנה האחרונה, והוא זה שניצח במפגש היחיד ביניהם עד כה, שנערך על מגרשי הדשא במיורקה בשנה שעברה. במקביל, פלביו קובולי יפגוש את פרנסס טיאפו לשחזור הגמר מאקפולקו מהשבוע שעבר, בו האיטלקי יצא כשידו על העליונה וזכה בתואר. אלכסנדר זברב יתמודד מול ברנדון נקשימה, וארתור פילס יפגוש את מרטון פוצ'וביץ' ההונגרי.

גם אצל הנשים צפויים מאבקים מרתקים ומלאי יוקרה. ארינה סבאלנקה, המדורגת ראשונה בטורניר, תפגוש את ז'קלין כריסטיאן. סבאלנקה, שהגיעה לאינדיאן וולס לאחר הפסד לאלנה ריבקינה בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה, נראתה חדה במיוחד בסיבוב הקודם מול יריבה מהמוקדמות. הבלארוסית מחפשת את הניצחון ה-137 שלה בטורנירי מאסטרס 1000, נתון שישווה את מאזנה לזה של מריה שראפובה האגדית.

קוקו גוף (4) תתמודד מול אלכסנדרה אלה (31) בת ה-20 מהפיליפינים בשחזור של המפגש ביניהן מדובאי לפני פחות משלושה שבועות, אז האמריקאית ניצחה בקלות 0:6 ו-2:6. עם זאת, גוף הציגה יכולת פושרת במשחקה הראשון בטורניר, כשרשמה לא פחות מ-10 שגיאות כפולות ואפס אסים, בעוד שאלה מגיעה מלאת ביטחון לאחר ניצחון מרשים בשלוש מערכות על דיאנה יסטרמסקה, במשחק שנמשך כמעט שלוש שעות.

קוקו גוף בפעולה על המגרש. (רויטרס)

במשחקים בולטים נוספים בטורניר הנשים, איגה שוויונטק (2) תפגוש את מריה סקארי (32) ותחפש נקמה על ההפסד ליווניה ברבע גמר טורניר דוחה בחודש שעבר. שוויונטק מחזיקה במאזן של 0:2 מול סקארי באינדיאן וולס ומכוונת לזכייה שלישית בטורניר. אמה רדוקאנו (25) תתמודד מול אמנדה אניסימובה (6) למפגש בין שתי שחקניות שכבר נפגשו שלוש פעמים על משטחים קשים בשנה שעברה. רדוקאנו ניצחה בשני המפגשים הראשונים, אך אניסימובה הביסה אותה במונטריאול.

כמו כן, נאומי אוסקה (16), שחזרה לשחק לראשונה מאז פרשה מאליפות אוסטרליה בשל פציעה בשרירי הבטן, תפגוש את קמילה אוסוריו. הקולומביאנית הדיחה את אוסקה מאותו הטורניר בדיוק בשנה שעברה, מה שמבטיח משחק טעון. מדיסון קיז (15) תשחק מול סוניי קרטל, שהפתיעה את אמה נבארו בסיבוב הקודם, וילנה אוסטפנקו (26) תפגוש את ג'סיקה פגולה (5), שמחפשת ניצחון שביעי ברציפות בסבב.