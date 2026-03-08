יום ראשון, 08.03.2026 שעה 23:31
ספורט אחר  >> טניס

אינדיאן וולס: סינר, סבאלנקה וגוף במוקד

הסיבוב ה-3 בטורניר בקליפורניה מבטיח קרבות ענק. יאניק סינר יפגוש את שפובלוב, קוקו גוף מול אלה, וסבאלנקה מחפשת ניצחון נוסף. כל ההכנות.

|
קוקו גוף מכה בכדור (רויטרס)
קוקו גוף מכה בכדור (רויטרס)

טורניר המאסטרס היוקרתי באינדיאן וולס מעלה הילוך, ומשחקי הסיבוב השלישי מספקים לא מעט מפגשים מסקרנים במיוחד, הן בגזרת הגברים והן בגזרת הנשים. הכוכבים הגדולים של עולם הטניס עולים למגרשים בקליפורניה במטרה להבטיח את מקומם בשמינית הגמר, כאשר הלחץ גובר וכמה מהם יצטרכו להתמודד עם משוכות לא פשוטות כלל בדרך אל התואר הנכסף במדבר.

בטורניר הגברים, המדורג שני בעולם, יאניק סינר, יפגוש את דניס שפובלוב הקנדי לאחד המשחקים המעניינים של היום. האיטלקי מגיע למפגש בכושר שיא לאחר ששמט שני משחקונים בלבד במשחק הפתיחה שלו בטורניר. מנגד, שפובלוב נאלץ לעבוד קשה הרבה יותר ושרד כבר שני משחקים של שלוש מערכות כדי להגיע לשלב הזה. המפגש האחרון בין השניים נערך באליפות ארצות הברית הפתוחה בקיץ שעבר, אז שפובלוב הצליח לקחת מערכה לפני שסינר חזר וניצח בארבע מערכות. סגנון המשחק העוצמתי של הקנדי השמאלי, יחד עם ההגשות החזקות שלו, צפוי לאתגר את חבטת גב היד היציבה והקלינית של סינר.

קוקו גוף חובטת בכדור. (רויטרס)קוקו גוף חובטת בכדור. (רויטרס)

משחק מסקרן נוסף יפגיש לדרבי אמריקאי לוהט את בן שלטון (מדורג 8) מול לרנר טיין (25). שלטון, שסבל ממחלה וקשיי גב במשחקו הקודם מול ריילי אופלקה והיה רחוק נקודות בודדות מהדחה, ינסה להתאושש ולנקום בטיין הצעיר. טיין בן ה-20 רשם עלייה מטאורית בדירוג בשנה האחרונה, והוא זה שניצח במפגש היחיד ביניהם עד כה, שנערך על מגרשי הדשא במיורקה בשנה שעברה. במקביל, פלביו קובולי יפגוש את פרנסס טיאפו לשחזור הגמר מאקפולקו מהשבוע שעבר, בו האיטלקי יצא כשידו על העליונה וזכה בתואר. אלכסנדר זברב יתמודד מול ברנדון נקשימה, וארתור פילס יפגוש את מרטון פוצ'וביץ' ההונגרי.

גם אצל הנשים צפויים מאבקים מרתקים ומלאי יוקרה. ארינה סבאלנקה, המדורגת ראשונה בטורניר, תפגוש את ז'קלין כריסטיאן. סבאלנקה, שהגיעה לאינדיאן וולס לאחר הפסד לאלנה ריבקינה בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה, נראתה חדה במיוחד בסיבוב הקודם מול יריבה מהמוקדמות. הבלארוסית מחפשת את הניצחון ה-137 שלה בטורנירי מאסטרס 1000, נתון שישווה את מאזנה לזה של מריה שראפובה האגדית.

קוקו גוף (4) תתמודד מול אלכסנדרה אלה (31) בת ה-20 מהפיליפינים בשחזור של המפגש ביניהן מדובאי לפני פחות משלושה שבועות, אז האמריקאית ניצחה בקלות 0:6 ו-2:6. עם זאת, גוף הציגה יכולת פושרת במשחקה הראשון בטורניר, כשרשמה לא פחות מ-10 שגיאות כפולות ואפס אסים, בעוד שאלה מגיעה מלאת ביטחון לאחר ניצחון מרשים בשלוש מערכות על דיאנה יסטרמסקה, במשחק שנמשך כמעט שלוש שעות.

קוקו גוף בפעולה על המגרש. (רויטרס)קוקו גוף בפעולה על המגרש. (רויטרס)

במשחקים בולטים נוספים בטורניר הנשים, איגה שוויונטק (2) תפגוש את מריה סקארי (32) ותחפש נקמה על ההפסד ליווניה ברבע גמר טורניר דוחה בחודש שעבר. שוויונטק מחזיקה במאזן של 0:2 מול סקארי באינדיאן וולס ומכוונת לזכייה שלישית בטורניר. אמה רדוקאנו (25) תתמודד מול אמנדה אניסימובה (6) למפגש בין שתי שחקניות שכבר נפגשו שלוש פעמים על משטחים קשים בשנה שעברה. רדוקאנו ניצחה בשני המפגשים הראשונים, אך אניסימובה הביסה אותה במונטריאול.

כמו כן, נאומי אוסקה (16), שחזרה לשחק לראשונה מאז פרשה מאליפות אוסטרליה בשל פציעה בשרירי הבטן, תפגוש את קמילה אוסוריו. הקולומביאנית הדיחה את אוסקה מאותו הטורניר בדיוק בשנה שעברה, מה שמבטיח משחק טעון. מדיסון קיז (15) תשחק מול סוניי קרטל, שהפתיעה את אמה נבארו בסיבוב הקודם, וילנה אוסטפנקו (26) תפגוש את ג'סיקה פגולה (5), שמחפשת ניצחון שביעי ברציפות בסבב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */