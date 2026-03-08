מחר: שיינא וספי תתחרה במשחקים הפראלימפיים

התחרות הראשונה של שיינא וספי, נציגת ישראל היחידה במשחקי החורף שנפתחו בקורטינה מילאנו תהיה מחר (שני), כשהיא תתחרה במסלול הסופר G. ביום שלישי תתחרה במקצה נוסף (Alpine Combined).

שיינא, גולשת סקי אלפיני, שהשתתפה במשחקי החורף בביג'ין 2022, היא לא רק הספורטאית הפראלימפית הישראלית היחידה המשתתפת במשחקים במילאנו, אלא גם הספורטאית הראשונה והיחידה אי פעם שהתחרתה במשחקי החורף הפראלימפיים.

היא בת 25, גדלה ביסוד המעלה, ורגלה נקטעה כתוצאה מתאונת דרכים קשה שאירעה כשהייתה בת 3. אל הסקי נחשפה כשהייתה בת 13, כשהצטרפה לפעילות של שבט פאונדיישן (שנקרא בעבר עמותת ארז), וכשהבינה שהסקי עבורה הוא הרבה יותר מתחביב, החלה להתאמן בארה"ב.

שיינא וספי (אליהו פלר)

השנתיים האחרונות היו קשות מאוד עבור שיינא. את משפחתה למודת השכול פקד אסון נוסף. במהלך מלחמת חרבות ברזל נהרג בן דודה ארנון בנבנסטי וספי בקרבות בצפון הרצועה.

המשחקים הפראלימפיים

שיינא, שגדלה בבית דתי, לא צעדה במצעד המשלחות בטקס הפתיחה בשל קדושת השבת, ולא תשתתף בשתי תחרויות שיתקיימו בשבת, אלא אם המועד ישתנה בשל תנאי מזג האוויר. מאמנה הראשי הוא אריק פטרסון, ולצידו ג'ייסון מור. במשחקי החורף בקורטינה ישתתפו 665 ספורטאים, מ-50 מדינות שיתחרו בשישה ענפים.