בוסטון ניצחה את קליבלנד בקרב הצמרת במזרח

העונה הסדירה של ה-NBA מתקרבת לרגעי הסיום, ולפני המעבר לסדרות הנוקאאוט קיבלנו מפגש מעניין, שעשוי אפילו להיות גמר המזרח, בו קליבלנד קאבלירס אירחה את בוסטון סלטיקס.

שני הרבעים הראשונים היו עם סקור נמוך יחסית ובשליטה של הירוקים, אותו ניצחו בלא פחות מ-20 הפרש (36:56). ברבע השלישי המארחת הצליחה לתת פייט אך לא הצליחה לצמק את ההפרש הגבוה של הסלטיקס. ברבע האחרון הקאבלירס הצליחו לחזור למשחק ולהוריד את הפער ל-8 בלבד, אך זה לא הספיק עבורם והמשחק נגמר בניצחון 98:109 של הסלטיקס.

כתוצאה מהניצחון של הסלטיקס, הירוקים מתבססים במקום השני בטבלת המזרח עם 21:43 ובמרחק 3 משחקים מהראשונה דטרויט. מנגד, המארחת נמצאת במקום הרביעי במחרק סביר של 3.5 משחקים מטורונטו, אשר במקום החמישי.

ג'יילן בראון, הקלע המוביל של המנצחת (רויטרס)

בגזרת הקלעים, ג’יילן בראון הוביל את הסלטיקס עם 23 נקודות, מי שעזרו לו הם ג’ייסון טייטום (20) במשחקו השני לחזרה מהפציעה, ופייטון פריצ’ארד (18). מהצד השני בלטו דונובן מיטשל (31), אוון מובלי (24) וג’יימס הארדן (19).