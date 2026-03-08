יום ראשון, 08.03.2026 שעה 21:58
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%6799-723762דטרויט פיסטונס
69%6807-735864בוסטון סלטיקס
64%6977-736964ניו יורק ניקס
59%7356-756564קליבלנד קאבלירס
56%7101-716663טורונטו ראפטורס
55%6852-690560אורלנדו מג'יק
53%7392-736164פילדלפיה 76'
52%7519-753364אטלנטה הוקס
51%7286-757165שארלוט הורנטס
49%7610-773865מיאמי היט
45%7136-688062מילווקי באקס
44%7626-741064שיקגו בולס
27%7277-678263ברוקלין נטס
26%7443-684461וושינגטון וויזארדס
25%7612-705163אינדיאנה פייסרס
 מערב 
75%7011-760965אוקלהומה ת'אנדר
74%6780-722361סן אנטוניו ספרס
66%6810-716262יוסטון רוקטס
62%7531-775265דנבר נאגטס
60%7494-769765מינסוטה טימברוולבס
58%6858-696762פיניקס סאנס
55%7361-731264לוס אנג'לס לייקרס
53%7277-738964גולדן סטייט ווריורס
50%6869-691862לוס אנג'לס קליפרס
45%7575-739964פורטלנד בלייזרס
37%7321-712763דאלאס מאבריקס
33%7490-728463ממפיס גריזליס
32%7580-726763ניו אורלינס פליקנס
30%8002-757064יוטה ג'אז
23%7746-708764סקרמנטו קינגס

בוסטון ניצחה את קליבלנד בקרב הצמרת במזרח

האורחת התבססה במקום ה-2 עם 98:109, והתקרבה לדטרויט. 20 נקודות לטייטום במשחקו השני מאז שחזר מהפציעה, מיטשל (31) ומובלי (24) בלטו אצל הרביעית

|
ג'ייסון טייטום עם הזריקה (רויטרס)
ג'ייסון טייטום עם הזריקה (רויטרס)

העונה הסדירה של ה-NBA מתקרבת לרגעי הסיום, ולפני המעבר לסדרות הנוקאאוט קיבלנו מפגש מעניין, שעשוי אפילו להיות גמר המזרח, בו קליבלנד קאבלירס אירחה את בוסטון סלטיקס. 

שני הרבעים הראשונים היו עם סקור נמוך יחסית ובשליטה של הירוקים, אותו ניצחו בלא פחות מ-20 הפרש (36:56). ברבע השלישי המארחת הצליחה לתת פייט אך לא הצליחה לצמק את ההפרש הגבוה של הסלטיקס. ברבע האחרון הקאבלירס הצליחו לחזור למשחק ולהוריד את הפער ל-8 בלבד, אך זה לא הספיק עבורם והמשחק נגמר בניצחון 98:109 של הסלטיקס.

כתוצאה מהניצחון של הסלטיקס, הירוקים מתבססים במקום השני בטבלת המזרח עם 21:43 ובמרחק 3 משחקים מהראשונה דטרויט. מנגד, המארחת נמצאת במקום הרביעי במחרק סביר של 3.5 משחקים מטורונטו, אשר במקום החמישי.

גג'יילן בראון, הקלע המוביל של המנצחת (רויטרס)

בגזרת הקלעים, ג’יילן בראון הוביל את הסלטיקס עם 23 נקודות, מי שעזרו לו הם ג’ייסון טייטום (20) במשחקו השני לחזרה מהפציעה, ופייטון פריצ’ארד (18). מהצד השני בלטו דונובן מיטשל (31), אוון מובלי (24) וג’יימס הארדן (19).

