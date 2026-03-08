יום ראשון, 08.03.2026 שעה 22:07
מדליית ארד לאילון אלעזר וקווין קוזמיצ׳וב בהודו

היסטוריה בכדורעף החופים: הצמד הישראלי חתם טורניר נהדר עם ניצחון 0:2 (19:21, 8:21) במשחק על המקום השלישי: "ממש מרגש לראות את דגל ישראל מונף"

אילון אלעזר וקווין קוזמיצ׳וב (פרטי)
רגע מרגש נרשם היום עבור הספורט הישראלי, כאשר צמד כדורעפני החופים של נבחרת ישראל, אילון אלעזר וקווין קוזמיצ׳וב, נעמדו על הפודיום וזכו במדליית ארד היסטורית בטורניר הצ'אלנג' שנערך בהודו.

הצמד הישראלי, תחת הדרכתו של המאמן מטאו ורניאר, חתם טורניר יוצא דופן עם ניצחון 0:2 משכנע (19:21, 8:21) על זוג מדנמרק במשחק על המקום השלישי. מדובר במדליה הראשונה אי פעם של נבחרת ישראל בטורניר מסדר הגודל הזה, הישג שמהווה קפיצת מדרגה משמעותית לענף כדורעף החופים בארץ.

אילון אלעזר (מועדון כדורעף עמק יזרעאל) סיכם את הרגע המיוחד: "אנחנו מאוד שמחים מהמדליה הראשונה שלנו בטורניר צ׳אלנג׳. זאת התקדמות גדולה עבורנו, עבדנו מאוד קשה בטרום העונה ומתחילים להרגיש את התוצאות. אנחנו מקווים שנתנו לצופים בארץ קצת הפסקה מהמצב. נהנה מהרגע ונמשיך בכל הכוח".

אילון אלעזר וקווין קוזמיצאילון אלעזר וקווין קוזמיצ'וב (Cev)

“שאפו ענק לאילון, קווין והצוות המקצועי על התוצאה המדהימה”

שותפו להישג, קווין קוזמיצ׳וב (מכבי תל אביב), יחד עם אילון, הציגו לאורך כל התחרות יכולת גבוהה וחוסן מנטלי שהובילו אותם עד לפודיום היוקרתי. באיגוד הכדורעף הביעו גאווה עצומה בשניים: "כל כך מרגש לראות את הדגל שלנו מונף על הפודיום. שאפו ענק לאילון, קווין והצוות המקצועי על התוצאה המדהימה. אנחנו גאים בכם ומחכים להמשך הדרך".

