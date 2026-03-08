אייאקס פיטרה את גרים, אוסקר גארסיה יחליפו

העונה של אייאקס ממשיכה להיות עגומה, כשהיום (ראשון), היא קיבלה חותמת נוספת, כשהמאמן פרד גרים, שהיה מאמן זמני, פוטר, בעוד שמי שיחליפו בתפקיד הוא אקס מכבי תל אביב אוסקר גארסיה, שהגיע לאמן את קבוצת הנוער אבל לבסוף קיבל את המושכות בקבוצה הבוגרת בעקבות ההחלטה.

המנהל הטכני ואקס אחר של הצהובים, ג’ורדי קרויף, אמר: “פרד ואני ערכנו שיחה היום לגבי מה הכי טוב עבור המועדון. יחד, הסכמנו שמשהו צריך להשתנות. הוא לקח את המושכות בתקופה קשה ועשה ככל שביכולתו. אנחנו מודים לו על כך. אוסקר יאמן את הקבוצה עד לסיום העונה.

“החודשים הקרובים חשובים מאוד עבור הקבוצה”, המשיך קרויף. “נותרו לנו עדיין שמונה משחקים כדי לשחק ואנחנו חייבים להוציא מהם את המקסימום ביחד”.

מי שימשיכו איתו הם עוד אקסים של המועדון, שהצליחו להוביל אותם להצלחות יחד בתקופת ג’ורדי קרויף בארץ: בלם העבר קרלוס גארסיה, ושוער העבר חואן פאבלו קולינאס, שיעתיקו את תפקידם מקבוצת הנוער לקבוצה הבוגרת כעוזר מאמן ומאמן שוערים בהתאמה. גם אנריקו סאנס שהיווה כמאמן כושר בנוער הוקפץ לבוגרים.