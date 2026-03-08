יום ראשון, 08.03.2026 שעה 20:17
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
6831-7526פ.ס.וו. איינדהובן1
4938-5826פיינורד2
4427-4526טוונטה אנסחדה3
4434-4826אייאקס4
4343-6125ניימיכן5
3942-4326אלקמאר6
3843-3326ספרטה רוטרדם7
3744-4426הירנביין8
3531-3826אוטרכט9
3436-3626כרונינגן10
3249-4026פורטונה סיטארד11
2943-3926גו אהד איגלס12
2951-3526זוולה13
2741-2925וולנדם14
2644-2726אקסלסיור רוטרדם15
2442-3526טלסטאר16
2342-2826נאק ברדה17
1865-3226הראקלס אלמלו18

אייאקס פיטרה את גרים, אוסקר גארסיה יחליפו

ההפסד המביך לכרוניגן חתם את סיפורו של המאמן, שהיה זמני אחרי פיטורי ג'ון הייטינחה. כעת, אקס מכבי תל אביב שהגיע לא מזמן למועדו ייקח את המושכות

|
פרד גרים (IMAGO)
פרד גרים (IMAGO)

העונה של אייאקס ממשיכה להיות עגומה, כשהיום (ראשון), היא קיבלה חותמת נוספת, כשהמאמן פרד גרים, שהיה מאמן זמני, פוטר, בעוד שמי שיחליפו בתפקיד הוא אקס מכבי תל אביב אוסקר גארסיה, שהגיע לאמן את קבוצת הנוער אבל לבסוף קיבל את המושכות בקבוצה הבוגרת בעקבות ההחלטה.

המנהל הטכני ואקס אחר של הצהובים, ג’ורדי קרויף, אמר: “פרד ואני ערכנו שיחה היום לגבי מה הכי טוב עבור המועדון. יחד, הסכמנו שמשהו צריך להשתנות. הוא לקח את המושכות בתקופה קשה ועשה ככל שביכולתו. אנחנו מודים לו על כך. אוסקר יאמן את הקבוצה עד לסיום העונה.

“החודשים הקרובים חשובים מאוד עבור הקבוצה”, המשיך קרויף. “נותרו לנו עדיין שמונה משחקים כדי לשחק ואנחנו חייבים להוציא מהם את המקסימום ביחד”.

מי שימשיכו איתו הם עוד אקסים של המועדון, שהצליחו להוביל אותם להצלחות יחד בתקופת ג’ורדי קרויף בארץ:  בלם העבר קרלוס גארסיה, ושוער העבר חואן פאבלו קולינאס, שיעתיקו את תפקידם מקבוצת הנוער לקבוצה הבוגרת כעוזר מאמן ומאמן שוערים בהתאמה. גם אנריקו סאנס שהיווה כמאמן כושר בנוער הוקפץ לבוגרים. 

