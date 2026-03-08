יום ראשון, 08.03.2026 שעה 20:06
כדורגל ישראלי

8 דקות מהפתיחה: שער ובישול למוחמד אבו פאני

פתיחה נהדרת לישראל במשחק של פרנצווארוש מול נירג'האזה ספרטקוס, גם גבי קניקובסקי פתח ב-11. שער ליובל רנון בניצחון ויטסה, תיקו מרשים לוויסמן

|
מוחמד אבו פאני בפרנצווארוש (IMAGO)
מוחמד אבו פאני בפרנצווארוש (IMAGO)

הלגיונרים הישראלים ממשיכים לעשות חיל מעבר לים, כשגם היום (ראשון) ראינו כמה מהם שסיפקו משחקים מרשימים. במוקד נמצא מוחמד אבו פאני שכבש ובישל במדי פנצווארוש, כשגם אחרים עלו על כר הדשא בליגות השונות.

מוחמד אבו פאני פתח בהרכב פרנצווארוש מול נירג'האזה ספרטקוס ופתח בצורה יוצאת מן הכלל, כשהוא כבש ובישל כבר בשמונה הדקות הראשונות. גם גבי קניקובסקי נכלל ב-11 וקבוצתם תפסה הובלה חשובה במשחק שמתקיים בשעה זו וניצחון בו ישאיר את הקבוצה במקום הראשון בליגה ההונגרית.

גבי קניקובסקי (IMAGO)גבי קניקובסקי (IMAGO)

# יובל רנון כבש בניצחון ויטסה 1:4 על דה גראפשחאפ בליגה ההולנדית השנייה. הוא נכנס כמחליף בדקה ה-69 וקבע את התוצאה הסופית דקה בתוך תוספת הזמן. גם באניס נאופאל (10), ואלון זומברי (31) ומתייס מרשאלק (60) הבקיעו לוויטסה, נילס אגנס צימק זמנית (53).

יובל רנון חוגג במדי ויטסה (IMAGO)יובל רנון חוגג במדי ויטסה (IMAGO)

שון וייסמן פתח בהרכב בלאו וייס לינץ והשלים 86 דקות, קבוצתו השיגה תוצאה מרשימה עבורה עם 1:1 מול הארטברג החמישית בטבלה, אך היא עדיין במקום האחרון בטבלה במרחק של 5 נקודות מהקבוצה מעליה, ו-11 מהקבוצה שאחריה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */