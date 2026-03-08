יום ראשון, 08.03.2026 שעה 20:09
ליגה צרפתית 25-26
5722-5425פאריס סן-ז'רמן1
5621-4825לאנס2
4633-5225מארסיי3
4526-3924ליון4
4037-4325מונאקו5
4031-3724ליל6
4035-3824ראן7
3631-4025שטרסבורג8
3334-3224ברסט9
3338-3424לוריין10
3230-2325אנז'ה11
3129-3325טולוז12
2630-2024לה האבר13
2640-2824פ.צ. פאריס14
2444-3024ניס15
1935-1925אוקזר16
1742-2225נאנט17
1356-2225מץ18

"הם מהטובים אי פעם, אבל לא היה טוב לקבוצה"

מרוצה מהשינוי שנעשה: ויטיניה ביקר את התקופה בה שלישיית מסי, ניימאר ואמבפה שיחקו איתו בפ.ס.ז': "אי אפשר להרשות לעצמך שניים או שלושה שלא רצים"

|
קיליאן אמבפה, ליאו מסי וניימאר (שחר גרוס)
קיליאן אמבפה, ליאו מסי וניימאר (שחר גרוס)

ויטיניה הוא אחד השחקנים הבולטים כרגע אצל אלופת אירופה. יכולת המשחק שלו והיכולת להניע את פ.ס.ז’ גורמות לכך שעיניים רבות נשואות אליו. אף שהוא שחקן שבדרך כלל בולט בזכות מה שהוא עושה על הדשא, היום (ראשון) הוא משך תשומת לב דווקא בזכות דבריו.

הפורטוגלי סיפק הצהרות ביקורתיות הנוגעות לשלישיית מסי, ניימאר ואמבפה שהייתה לפ.ס.ז’ בעבר: "אי אפשר להרשות לעצמך אחד, שניים או שלושה שלא רצים”. למרות זאת, היו לו גם מילים טובות כלפיהם. שלושתם כוכבי כדורגל מסיבה מסוימת, והפורטוגלי יודע זאת היטב: "הם מהטובים בהיסטוריה", אמר אך מיד הוסיף: "אבל זה לא תמיד הדבר הטוב ביותר עבור הקבוצה”.

מעבר לדיבור על העבר, ויטיניה דיבר גם על ההווה. בפ.ס.ז’ הנוכחית המנטליות השתנתה, בין היתר בזכות לואיס אנריקה. הספרדי יצר קבוצה מגובשת, שבה כולם עובדים עבור הקבוצה, גם אם לפעמים התוצאות לא מלוות זאת. "זה ההבדל בין פ.ס.ז’ ההיא מול פ.ס.ז’ הנוכחית".

ויטיניה, מרוצה מהשינוי בקבוצה (IMAGO)ויטיניה, מרוצה מהשינוי בקבוצה (IMAGO)

הקשר גם הדגיש את עבודתם של חבריו להתקפה בלחץ ובהחזרת הכדור, לעומת מה שהיה פעם: "החלוצים לוחצים בטירוף על המגנים. אתה רואה את דמבלה, את גונסאלו, לוחצים כבר בכניסה לרחבה והם הראשונים ללחוץ גבוה".

