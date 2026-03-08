"הם מהטובים אי פעם, אבל לא היה טוב לקבוצה"

ויטיניה הוא אחד השחקנים הבולטים כרגע אצל אלופת אירופה. יכולת המשחק שלו והיכולת להניע את פ.ס.ז’ גורמות לכך שעיניים רבות נשואות אליו. אף שהוא שחקן שבדרך כלל בולט בזכות מה שהוא עושה על הדשא, היום (ראשון) הוא משך תשומת לב דווקא בזכות דבריו.

הפורטוגלי סיפק הצהרות ביקורתיות הנוגעות לשלישיית מסי, ניימאר ואמבפה שהייתה לפ.ס.ז’ בעבר: "אי אפשר להרשות לעצמך אחד, שניים או שלושה שלא רצים”. למרות זאת, היו לו גם מילים טובות כלפיהם. שלושתם כוכבי כדורגל מסיבה מסוימת, והפורטוגלי יודע זאת היטב: "הם מהטובים בהיסטוריה", אמר אך מיד הוסיף: "אבל זה לא תמיד הדבר הטוב ביותר עבור הקבוצה”.

מעבר לדיבור על העבר, ויטיניה דיבר גם על ההווה. בפ.ס.ז’ הנוכחית המנטליות השתנתה, בין היתר בזכות לואיס אנריקה. הספרדי יצר קבוצה מגובשת, שבה כולם עובדים עבור הקבוצה, גם אם לפעמים התוצאות לא מלוות זאת. "זה ההבדל בין פ.ס.ז’ ההיא מול פ.ס.ז’ הנוכחית".

ויטיניה, מרוצה מהשינוי בקבוצה (IMAGO)

הקשר גם הדגיש את עבודתם של חבריו להתקפה בלחץ ובהחזרת הכדור, לעומת מה שהיה פעם: "החלוצים לוחצים בטירוף על המגנים. אתה רואה את דמבלה, את גונסאלו, לוחצים כבר בכניסה לרחבה והם הראשונים ללחוץ גבוה".