שחקנית הנשמה של מכבי ומ.ס באר שבע

מחלקות הנוער של מכבי באר שבע ומ.ס באר שבע המצויות תחת ניהולם של האחים שלומי ורוי בן גרא, עשו בעונות האחרונות התקדמות מרשימה, עם קבוצות ייצוג בליגות הבכירות של שנתוני הילדים וקבוצות נערים ונוער בליגות המשנה. שותפה נכבדת להצלחה היא נתנאלה אוחנה, בת 43 מדימונה, בעלת תעודת uefa b שמאמנת את קבוצת ילדים ג' של מכבי באר שבע, המשחקת בליגת דרום 2.

אוחנה, שמצויה כבר פרק זמן ממושך במועדון, משמשת גם כממונה על תיאום משחקי קבוצות המחלקות במגרשים השונים, במקביל היא בעלת עסק לקינוחים ועוגות. נתנאלה אוחנה, גרושה ואם לשלושה ילדים: הבן הבכור בעל צרכים מיוחדים, טלאור בן ה-17, ליאל בת ה-15 ונהוראי בן ה-11, שמשחקת בקבוצת ילדים ג' של מכבי באר שבע.

בקיץ 2023, כהשחליפה קידומת ל-40 ומונתה למאמנת קבוצת ילדים ג' של מכבי באר שבע (ילידי 2012), נחתה נתנאלה אוחנה לראיון אצל יונתן גינזבורג, שפורסם באתר ONE, ובו שיתפה בחיבור המיוחד ובתשוקה שלה לכדורגל. לרגל יום האישה הבינלאומי זה הזמן לארח שוב את נתנאלה אוחנה לראיון על הקבוצה שהיא מאמנת, על פועלה בענף הכדורגל, על שיתוף הפעולה עם בעלי המועדונים ועל המסר שלה לנשים ספורטיביות.

נתנאלה אוחנה ושחקניה (באדיבות המועדון)

נתנאלה, איך עוברת העונה הזו על הקבוצה שלך?

"אנחנו משחקים בליגת דרום 2 ,בקיץ שבעה שחקנים עברו לקבוצה הראשונה, שמשחקת בליגת מרכז. הגיעו ילדים חדשים מבית הספר לכדורגל ומכל מיני מקומות, הייתי צריכה לגבש את הקבוצה מחדש. מדובר על ילדים טובים שמשקיעים באימונים, מחויבים , רציניים וזה בא לידי ביטוי גם במשחקים, הקבוצה נראית טוב וגם התוצאות לא איחרו להגיע. עד כה, הפסדנו רק בשני משחקים. אין לי ספק שגם בסוף העונה הזו ילדים נוספים יעשו את המעבר לקבוצה הראשונה - זו בעצם המטרה".

מהקפאת האימונים בשבוע שעבר, איך האינטרקציה בקבוצה?

"אנחנו בעיקר בקשר בווצאפ, תומכת בהם מרחוק. זו תקופה לא פשוטה למי שאוהב כדורגל. זה מאוד חסר לילדים וגם לי. מקווה שנחזור במהרה".

נתנאלה אוחנה ובנה טלאור (פרטי)

איך נראה סדר יום רגיל שלך?

"קמה מוקדם , מארגנת את הילדים לקראת יום לימודים בבית ספר, מתעסקת בתיאום משחקים של מחלקות הנוער של מכבי ומ.ס באר שבע, מכינה עוגות ללקוחות , בצוהריים נהוראי ואני נוסעים לאימונים ו/אומשחקים. לפעמים גם בני הבכור מלווה אותי לאימונים /משחקי בית כולם כבר מכירים אותו. לא פשוט לשלב בין הכל אבל אני אוהבת את זה. מעת לעת, בתי עוזרת לי בארגון משחקים וכשאני נוסעת למשחקי חוץ של הקבוצה אותה אני מאמנת או למשחקים של קבוצתו של נהוראי, היא נשארת בבית עם בני הבכור".

מה מסמלים עבורך מועדוני הכדוגל של מכבי ומ.ס באר שבע?

"אני כבר 3 שנים במכבי באר שבע ובמ.ס באר שבע . זו משפחה, שבה תמיד מפרגנים ותומכים . זו הזדמנות להודות לרוי ושלומי בן גרא שנותנים לי להרגיש בבית. כפי שציינתי, מאוד מחוברת לשחקנים המקסימים שלי. במהלך שלוש העונות בהן אני מאמנת התברכתי בהורים מדהימים, שתומכים בילדים שלהם. זה כיף גדול.

נתנאלה אוחנה וילדיה (פרטי)

לסיום, מסר של העצמה לנשים ספורטיביות

"המסר שלי ביום הזה לכל הנשים בתחום - נכון שזה לא פשוט להיות בענף הנחשב לגברי, אבל אנחנו צריכות לעשות את מה שאנחנו אוהבות - ואנחנו עושות את זה מצוין".