"רשת נקייה היא עניין קבוצתי, עבדנו יחד כהגנה"

דניאל פרץ נותר צנוע לאחר הניצחון הגדול בגביע: "כשאנחנו משקיעים את המאמץ בהגנה יהיו לנו הזדמנויות להכריע". במועדון שיבחו: "היה חף מטעויות"

דניאל פרץ
דניאל פרץ

אמנם רוס סטיוארט כבש את שער הניצחון של סאות’המפטון שהעלה אותו לרבע גמר הגביע האנגלי על חשבון סאות’המפטון, אך לכולם ברור שאחד מגיבורי המשחק, אם לא ה-גיבור, הוא דניאל פרץ.

באתר הרשמי של המועדון פרגנו לו וטענו כי “פרץ היה חף מטעויות בדרך לשמירה מרשימה על רשת נקייה”, אך בראיון לאחר המשחק השוער ציין ששחקני השדה ראויים לחלקם במחמאות על כך שהקבוצה לא ספגה.

“אני חושב שרשת נקייה היא עניין קבוצתי, כל הקבוצה עבדה בשביל זה ולכל אחד יש את הרגע שלו, בין אם זה בדרך שבה אנחנו לוחצים, בדרך שבה אנחנו מגנים, או אני, בדרך שבה אני עוצר כדורים. זה עניין קבוצתי”, הוא אמר בצניעות.

“זה הבסיס עבורנו, לעבוד יחד כהגנה. אנחנו יודעים שיש לנו את האיכות להבקיע בכל משחק, אז כשאנחנו משקיעים את המאמץ בהגנה יהיו לנו את ההזדמנויות שלנו מהצד השני ונוכל להכריע את המשחק. זה הבסיס, ומשם אנחנו ממשיכים”.

“שמח וגאה, ידענו שנצטרך להיות במיטבנו”

פרץ אמר ששחקני הקבוצה ידעו שהם יצטרכו להיות במיטבם כדי להדיח יריבה מהליגה הבכירה במגרשה הביתי, אך הרגיש ששער הניצחון עומד להגיע לאחר שראה את חבריו לקבוצה מייצרים מספר רב של הזדמנויות בהתקפות מתפרצות לאורך 90 הדקות.

“אני באמת שמח וגאה בהופעה הקבוצתית המדהימה הזו. אני חושב שכל אחד מאיתנו נתן 110 אחוזים, קבוצתית ואישית, אז אני באמת שמח וגאה. אנחנו מכבדים את כולם, אבל מאמינים בעצמנו. ידענו שיש לנו יריבה טובה מאוד היום, אז ידענו שכל אחד מאיתנו כאינדבידואל, וכולנו כקבוצה, חייבים להיות במיטבנו, ועשינו את זה, אז אני באמת שמח.

דניאל פרץ, "גאה בהופעה הקבוצתית המדהימה הזו"

השוער סיכם את החוויה: “שיחקנו טוב מאוד נגד יריבה טובה מאוד, מאוד, עם כל כך הרבה איכות. שיחקנו ממש טוב והיו לנו הזדמנויות. כשמפספסים, זה בטח מצער, אבל זה גם נותן לך את הביטחון שאנחנו במשחק, שיש לנו את ההזדמנויות שלנו, שאנחנו קרובים, ואתה מרגיש שזה יכול להגיע. בהתקפה מתפרצת השגנו את הפנדל ורוס בעט פנדל מדהים. רבע גמר!”

