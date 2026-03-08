הטבחית מכחישה את התביעה כלפי ניימאר

לאחר שנחשף כי טבחית שעבדה באחוזתו של ניימאר בריו דה ז'ניירו בין יולי בשנה שעברה לפברואר השנה הגישה תביעה נגד השחקן ונגד החברה שהעסיקה אותה, העובדת, מרסלה לרמי מינגורנסה, מכחישה את כלל הטענות.

לפי הדיווחים בתקשורת הברזילאית, שעות העבודה של הטבחית היו אמורות להיות בין 07:00 בבוקר ל-17:00 אחר הצהריים, אך לעיתים קרובות היא נאלצה לעבוד מעבר לשעות שסוכמו, ולעיתים עד 23:00 בלילה או אפילו עד חצות. במסגרת עבודתה היא הכינה ארוחות בוקר וערב עבור שחקן סנטוס, ולעיתים קרובות גם עבור חבריו.

בברזיל הוסיפו שהאישה דורשת מניימאר ומהחברה שהעסיקה אותה לשלם את הוצאותיה הרפואיות, שעות נוספות שלא שולמו ופיצויים שונים, כולל פיצוי על נזק מוסרי. בסך הכל היא מבקשת לקבל כ-43 אלף אירו, אך מרסלה השיבה וסתרה את הטענות.

ניימאר, יכול להיות רגוע? (IMAGO)

“עבדתי עם ניימאר חמש שנים ותמיד היה יחס מכבד”

הטבחית כתבה באינסטגרם הפרטי שלה: “לאור הפצת מידע כוזב הקשור בשמי, אני רוצה להבהיר כמה דברים: עבדתי עבור הספורטאי ניימאר ג'וניור בין השנים 2013-2018, ותמיד שמרתי על מערכת יחסים מקצועית המבוססת על כבוד ואתיקה, מעולם לא הגשתי תביעה בגין הפרת חוקי העבודה ולא נקטתי שום פעולה משפטית נגדו או נגד מישהו הקשור אליו”.