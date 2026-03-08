בתום מסע ארוך: נבחרת ישראל נחתה בקרואטיה

בעיצומה של תקופה ביטחונית מורכבת ורגישה למדינת ישראל, כשברקע מלחמת “שאגת הארי” מול איראן שנפתחה לפני כשבוע, נבחרת ישראל בכדורגל אולמות לחירשים יוצאת לאחד האתגרים הגדולים בתולדותיה: השתתפות באליפות אירופה לנבחרות חירשים לשנת 2026 שתיפתח ביום שני הקרוב, 9 במרץ, בעיר פורץ’ שבקרואטיה.

הנבחרת פועלת תחת ארגון הספורט לחירשים בישראל, והאליפות הקרובה נחשבת לאחת התחרויות החשובות בענף. חמש הנבחרות שיסיימו במקומות הראשונים יזכו בכרטיס היוקרתי לאולימפיאדת החורף לחירשים שתתקיים בשנה הבאה, יעד משמעותי עבור השחקנים והצוות המקצועי.

מעבר למשמעות הספורטיבית, הפעם מדובר במשימה מורכבת במיוחד. פרוץ המלחמה יצר מציאות לוגיסטית לא פשוטה: חלק משחקני הנבחרת שהו בחו״ל בעת תחילת הלחימה לאחר שהשתתפו עם קבוצתם, דולפיני אשדוד, באליפות העולם לקבוצות שנערכה בארגנטינה. הפיזור הגיאוגרפי של השחקנים חייב קבלת החלטות מהירה והיערכות יוצאת דופן.

שלב הבתים בתחרות (אסח -ארגון הספורט של חרשים בישראל)

במסע המפרך שעברה הנבחרת עד להגעתה

לאחר התייעצויות בין הנהלת הנבחרת, הצוות המקצועי והשחקנים, התקבלה החלטה משותפת: הנבחרת תצא לאליפות ותייצג את ישראל דווקא בתקופה המאתגרת ביותר, מתוך תחושת שליחות, גאווה לאומית ורצון להניף את דגל ישראל בזירה הבינלאומית.

כדי לאפשר את השתתפות הנבחרת באליפות יצא לפועל מבצע לוגיסטי מורכב במיוחד. השחקנים ששהו מחוץ לישראל נשארו באירופה והוטסו ישירות לקרואטיה. במקביל, השחקנים ואנשי הצוות שהיו בישראל יצאו ביום שישי, 6 במרץ 2026, למסע ארוך ומאתגר: הם חצו את הגבול היבשתי לטאבה שבמצרים, משם המריאו בטיסה לרומא שבאיטליה, ולאחר מכן המשיכו בטיסת המשך לקרואטיה.

רק לאחר מסע שכלל נסיעות וטיסות בין מדינות התאחדו שחקני הנבחרת והצוות המקצועי בעיר פורץ’. שם יתחיל המסע הספורטיבי שלהם באליפות אירופה, מסע שמסמל לא רק מאבק על הישגים ספורטיביים, אלא גם עוצמה, נחישות ורוח ישראלית שממשיכה להתקיים גם בימים המורכבים ביותר. בזמן שהעורף הישראלי מתמודד עם מציאות ביטחונית מאתגרת, נבחרת ישראל לחירשים תעלה לפרקט עם מטרה ברורה: להביא כבוד וגאווה למדינה ולהוכיח שגם בימי מלחמה הספורט הישראלי ממשיך להילחם ולהניף את דגל ישראל בזירה הבינלאומית.

אליפות אירופה בכדורגל אולמות לחירשים (אסח -ארגון הספורט של חרשים בישראל)

“העובדה שהצלחנו להגיע למרות כל הקשיים זה כבר ניצחון קטן”

תומר דזרנר, ראש משלחת נבחרת ישראל: “כראש משלחת נבחרת ישראל בכדורגל אולמות לחירשים, אני יכול לומר שהמסע שלנו לאליפות אירופה השנה הוא אחד המורכבים והמרגשים שחווינו. בשבוע שבו פרצה מלחמה בישראל מצאנו את עצמנו עם שחקנים הפזורים ברחבי העולם, חלקם בארגנטינה ואחרים בישראל, לצד חוסר ודאות גדול סביב עצם היכולת שלנו להגיע לאליפות”.

דזרנר הוסיף: “למרות הכול קיבלנו החלטה משותפת לא לוותר. השחקנים והצוות המקצועי גילו נחישות יוצאת דופן ורצון עז לייצג את מדינת ישראל דווקא ברגעים הקשים שלה. הדרך לקרואטיה הייתה ארוכה ומלאת אתגרים: שחקנים שנשארו באירופה הוטסו ישירות לכאן, ואילו אלה שהיו בארץ נאלצו לחצות גבולות יבשתית, להגיע לטאבה, לטוס לרומא ומשם להמשיך לקרואטיה”.

ראש המשלחת סיכם: “כשהנבחרת תתאחד כאן בפורץ’, זה יהיה רגע מרגש במיוחד עבור כולנו. עצם העובדה שהצלחנו להגיע לכאן יחד למרות כל הקשיים היא כבר ניצחון קטן. עכשיו אנחנו כאן עם מטרה אחת, לשחק מכל הלב, לייצג בגאווה את מדינת ישראל ולהעניק רגעים של גאווה ותקווה לכל מי שמביט בנו מהבית”.