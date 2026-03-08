"הערך הכי חשוב עבורי הוא 'האדם לפני השחקן'"

יום האישה הבינלאומי חל היום (ראשון) וזוהי הזדמנות מצוינת להפנות זרקור לנשים המשתלבות בהצלחה בענף הכדורגל. מעיין רחמים, בת 29 מחדרה, סיימה את העונה שעברה כמלכת השערים של קבוצת הנשים של הפועל מנשה, ששיחקה בליגה הארצית. העונה החליטה לעבור לצד השני של המתרס, תחום האימון. רחמים מאמנת את קבוצת ילדות ב' של הפועל מנשה המשחקת במחוז צפון, במקביל מאמנת קבוצת נשים באזור חדרה המשתייכות לפרויקט "מאמא גול".

מעיין, מה יצר את החיבור שלך עם הכדורגל?

"מאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד היה כדור לידי. בהפסקות בבית הספר שיחקתי עם הבנים, בימי הורים לקחתי כדור ויצאתי לחצר בית הספר, בימי שבת הייתי משחקת עם הבנים של המשפחה בספורטק. חיפשתי את את עצמי בחוגים אחרים, אבל תמיד המגרש משך אותי יותר. הייתי במסגרות שונות של כדורגל בנות, הספקתי לשחק גם עם נשים. במועדון אליו אני משתייכת לא נפתחה העונה קבוצת נשים, אני עברתי לאמן ואני מאוד מתחברת לזה".

מה מושך אותך בתחום האימון?

"האימון מאפשר לי להשפיע על שחקניות צעירות, ללמד אותן מיומנויות מקצועיות לצד הנחלת ערכים חשובים כמו התמדה, אחריות ושיתוף פעולה. אני דוגלת בערך הכי חשוב מבחינתי והוא - ‘האדם לפני השחקן’. בכל אימון אני מזכירה לשחקניות כמה חשוב להיות עם ערכים טובים, לפני שאני שחקנית טובה, וכמובן ללמוד, לעבוד קשה, לשתף פעולה ולהאמין בעצמן. אני הכי שמחה לראות שחקניות שמתקדמות, נהנות מהמשחק ומפתחות אהבה לכדורגל מגיל צעיר".

הפועל מנשה ילדות ב' (באדיבות המועדון)

“כולנו עומדות בפניי אתגר”

מה מאפיין את הקבוצה שלך מבחינה חברתית ומקצועית?

"הקבוצה מעורבת בין שחקניות ותיקות לשחקניות חדשות. המטרה שלי זה לגרום להן לעבוד כקבוצה אחת מגובשת, לתת לכל שחקנית את המקום שלה ותחושת השייכות לקבוצה, וכמובן להשקיע ולהתאמץ כדי להתקדם ולהגיע להישגים אישיים כחלק מההישגים הקבוצתיים. בנוסף, זו הקבוצה הראשונה שלי כמאמנת, כך שכולנו ביחד עומדות בפני אתגר קבוצתי ומקצועי בפעם הראשונה כקבוצת ליגה וכרגע אנחנו ממוקמות במקום השלישי בטבלה. אנחנו מחכות לחזור לשגרה כדי להתכונן לסיבוב הבא של העונה".

איך עוברת העונה עליכן? איך האינטראקציה הקבוצתית בימים אלה?

"העונה עוברת עם הרבה למידה והתקדמות מאימון לאימון. הקבוצה מתגבשת עם הזמן, רואים שיפור גם במשחק עצמו וגם בחיבור בין השחקניות. האווירה באימונים טובה ויש רצון להתקדם ולהשתפר. אני מרגישה שהבנות רואות בי גם מעבר למאמנת, יכולות לפנות אליי עם כל בעיה ולשתף אותי גם בדברים שלא קשורים לאימון".

ילדות ב' הפועל מנשה (באדיבות המועדון)

“רוצה לתת להן כלים”

מה השאיפות שלך בתחום האימון?

"ללמוד ולהתקדם כל הזמן. להמשיך לחנך, לאמן, וללמד שחקניות צעירות ולבנות להן מסגרת מקצועית וחינוכית שדרכה יוכלו להתקדם ולהתפתח ולצמוח בה בביטחון כדי להגיע לרמות גבוהות, ולתת להן כלים שיעזרו להן בעתיד".

מעיין בפעולה כשחקנית (חמודי זמירו)

לסיום, מסר מעצים שלך לנשים העוסקות בספורט?

"להתעלם מכל רעשי הרקע, לעשות את מה שאתן אוהבות ולא לוותר על החלומות שלכן גם אם זה יגרום לכן לוותר על דברים אחרים. ככל שיהיו יותר נשים בספורט ובכדורגל בפרט נוכל לפרוץ יותר גבולות ולקדם את הענף באופן מקצועי ושוויוני".