ללא סולומון: 0:0 לפיורנטינה בבית מול פארמה

הכדורגל הישראלי עדיין לא חזר לצערינו, אך אנחנו מתנחמים בכך שבעולם הליגות חיות ובועטות, וכך גם בסרייה א’, שם פיורנטינה, ללא מנור סולומון הפצוע סיימה ב-0:0 ביתי עם פארמה ובמשחק המקביל, ורונה גברה 1:2 בחוץ מול בולוניה.

פיורנטינה – פארמה 0:0

אחרי שמנור סולומון נפצע בקונפרנס ליג בזמן שקבוצתו נמצאת דווקא בכושר טוב, היא לא מצליחה להתאושש מאז, ואחרי ה-3:0 שספגה במחזור הקודם היא שוב לא יוצאת עם 3 הנקודות, כשהפעם היא מסתפקת בשוויון בלבד בביתה.

בולוניה – ורונה 2:1

לא בשורות מעולות לסולומון וגם לא לעומרי גאנדלמן, כשהקבוצה שאמנם נמצאת מאחוריהם אבל נאבקת איתם על ירידת ליגה הצליחה להפציע ובגדול. האורחת נקלעה קודם לפיגור משער של ג’ונאתן רואו, אך היא הצליחה להפוך הודות לגולים של מרטין פרס וקייראן בווי.