כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6721-6427אינטר1
5720-4327מילאן2
5629-4328נאפולי3
5119-3727רומא4
5121-4628קומו5
5028-5028יובנטוס6
4626-3928אטאלנטה7
3934-3728בולוניה8
3836-3427ססואולו9
3641-3328אודינזה10
3427-2627לאציו11
3432-2028פארמה12
3038-3028קליארי13
3049-2828טורינו14
2739-3227גנואה15
2737-2028לצ'ה16
2542-3028פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1849-2228ורונה19
1548-2028פיזה20

ללא סולומון: 0:0 לפיורנטינה בבית מול פארמה

הישראלי הפצוע חסר לוויולה, שרשמה משחק שני ללא ניצחון בלעדיו אחרי התבוסה בפעם הקודמת. ורונה, שנאבקת עם הסגולים על ירידה, הפתיעה את בולוניה

|
דודו מנסה לחטוף (IMAGO)
דודו מנסה לחטוף (IMAGO)

הכדורגל הישראלי עדיין לא חזר לצערינו, אך אנחנו מתנחמים בכך שבעולם הליגות חיות ובועטות, וכך גם בסרייה א’, שם פיורנטינה, ללא מנור סולומון הפצוע סיימה ב-0:0 ביתי עם פארמה ובמשחק המקביל, ורונה גברה 1:2 בחוץ מול בולוניה.

פיורנטינה – פארמה 0:0

אחרי שמנור סולומון נפצע בקונפרנס ליג בזמן שקבוצתו נמצאת דווקא בכושר טוב, היא לא מצליחה להתאושש מאז, ואחרי ה-3:0 שספגה במחזור הקודם היא שוב לא יוצאת עם 3 הנקודות, כשהפעם היא מסתפקת בשוויון בלבד בביתה.

בולוניה – ורונה 2:1

לא בשורות מעולות לסולומון וגם לא לעומרי גאנדלמן, כשהקבוצה שאמנם נמצאת מאחוריהם אבל נאבקת איתם על ירידת ליגה הצליחה להפציע ובגדול. האורחת נקלעה קודם לפיגור משער של ג’ונאתן רואו, אך היא הצליחה להפוך הודות לגולים של מרטין פרס וקייראן בווי.

