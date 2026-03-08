רדוקנו ללא מאמן: "רוצה להקשיב לאינסטינקטים"

אמה רדוקנו, הטניסאית הבריטית שפרצה לתודעה העולמית עם זכייה סנסציונית באליפות ארצות הברית ב-2021, שוב מוצאת את עצמה במרכז הדיון בעולם הטניס, והפעם סביב סוגיית האימון שלה. לאחר שנפרדה לאחרונה ממאמנה פרנסיסקו רויג, רדוקנו הצהירה כי היא שוקלת להתנהל ללא מאמן קבוע לתקופה מסוימת, החלטה שעוררה תגובות מעורבות בקרב חבריה לסבב.

בראיון שהעניקה לאחרונה, הסבירה רדוקנו את הרציונל מאחורי ההחלטה הלא שגרתית. לדבריה, העבודה הצמודה עם מאמנים רבים גרמה לה לאבד את תחושת המשחק הטבעית שלה. "כרגע, המטרה היא להחזיר את האינסטינקטים שלי ולהתחבר מחדש לעצמי", אמרה רדוקנו. היא טענה כי קיבלה יותר מדי הוראות על איך לשחק, דבר שלא בהכרח התאים לה, וכעת היא רוצה לחזור לסגנון הטבעי שלה - תהליך שלדבריה דורש זמן. רדוקנו הדגישה כי היא לא מעוניינת להביא מאמן רק כדי לסמן וי, אלא מחפשת התאמה מושלמת, דבר שקשה למצוא.

אמה רדוקאנו בפעולה (רויטרס)

הקולגות לסבב הגיבו במהרה להצהרות הללו. קוקו גוף הודתה כי עבורה, התנהלות ללא מאמן לא הייתה עובדת טוב. "אני מרגישה שזה תמיד טוב שיש כיוון", אמרה גוף, שהוסיפה כי היא הייתה הולכת לאיבוד ללא צוות שיכוון אותה, במיוחד בתקופות של שינויים במשחק. ארינה סבאלנקה, המדורגת ראשונה בעולם לשעבר, הסכימה כי המצב יהיה קשה עבורה באופן אישי, בעיקר בשל האנרגיה הנדרשת לתכנון אימונים לבד. עם זאת, סבאלנקה ציינה כי ייתכן שעבור רדוקנו, הפסקה בחיפוש אחר המאמן הבא היא דווקא צעד נכון שימנע החלטות פזיזות וחוסר ביטחון.

מנגד, פרנסס טיאפו גילה אמפתיה למצבה של הבריטית. המדורג 22 בעולם סיפר כי הוא מבין לליבה, שכן גם הוא חווה תחושות דומות בגילה. עם זאת, הוא דחק ברדוקנו למצוא בסופו של דבר מישהו שיבין אותה באמת ויוכל ללוות אותה ברגעים הקשים כדי להחזיר אותה לצמרת לה היא ראויה.

בתוך כך, שמו של טים הנמן, הטניסאי הבריטי הבכיר לשעבר, עלה שוב לכותרות בהקשר של אימון. הנמן חשף כי בעבר דחה הצעות לאמן את רוג'ר פדרר ואנדי מארי בשל המחויבות הגדולה הנדרשת לנסיעות בסבב. כשנשאל לגבי האפשרות שיאמן את רדוקנו, הנמן הבהיר כי כרגע אין לו רצון לחזור לסבב במתכונת מלאה, אך סייג ואמר "לעולם אל תגיד לעולם לא", שכן הוא אוהב את המשחק. הדלת, כך נראה, לא נסגרה לחלוטין.

מבחינה מקצועית, רדוקנו מראה סימני התאוששות. לאחר תקופה קשה במזרח התיכון, שם סבלה מבעיות בריאותיות ונאלצה לפרוש מוקדם, היא רשמה ניצחון משכנע בסיבוב השני באינדיאן וולס על אנסטסיה זכרובה. כרגע היא נעזרת באופן לא רשמי במארק פצ'י, עמו עבדה בעבר, ונראית מרוצה מההתקדמות שלה. "אני לא בהכרח מכוונת לכוכבים כרגע", סיכמה רדוקנו, "אני פשוט רוצה לשפר את המשחק שלי ולהיות גאה במה שאני מציגה על המגרש".