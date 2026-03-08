יום ראשון, 08.03.2026 שעה 18:01
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5432-5027ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3537-3027אתלטיק בילבאו9
3432-3227אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3143-2827ג'ירונה12
3032-2626ראיו וייקאנו13
3041-3426סביליה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2641-3527אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

ראול כבר חושש? השיא שלאמין ימאל יכול לשבור

אחרי שהרשית בפעם ה-14 בליגה מול אתלטיק בילבאו, ילד הפלא של ברצלונה ירדוף כעת אחרי ההישג המרשים שרשם השחקן האגדי של ריאל מדריד בעונת 1995/96

|
לאמין ימאל, מה נותר לומר? (רויטרס)
לאמין ימאל, מה נותר לומר? (רויטרס)

ברצלונה עמדה בלחץ אחרי הניצחון הדרמטי של ריאל מדריד נגד סלטה ויגו, כשגברה בכצמה באופן דחוק אתמול (שבת) 0:1 על אתלטיק בילבאו בחוץ, אך הסיפור המרכזי הוא כמובן לאמין ימאל, שהמשיך את הכושר המפלצתי שלו עם עוד שער ניצחון לפנתאון.

הכוכב חוה את העונה הפורייה ביותר בקריירה הקצרה אך מרובת ההישגים שלו, עם 19 שערים ב-36 משחקים עד כה. בכך הוא עבר את העונה הקודמת שלו, בה כבש 18 ב-55 משחקים. מעבר לכך, הספרדי הגיע כבר ל-50 גולים בקריירה המקצוענית שלו (44 עם ברצלונה ו-6 עם הנבחרת) כשהוא רק בן 18 ו-237 ימים.

נשים בקונטקסט כדי להבין את גודל ההישג של לאמין ימאל אל מול הכובשים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הכדורגל: ליאו מסי הגיע ל-50 שערים רק בגיל 20 ו-315 ימים, בעוד כריסטיאנו רונאלדו הגיע לכך בגיל 21 ו-297 ימים.

שער ענק של לאמין מנצח לבארסה את בילבאו

אגדת ריאל מחזיקה בשיא הנוצץ

אך ייתכן וזה לא ייעצר כאן. ישנו שיא נוסף שילד הפלא יכול לשבור והא מספר השערים הגבוה ביותר שהובקעו בליגה הספרדית בעונה אחת על ידי שחקן לפני גיל 19, אותו מחזיק כיום אגדה ושמה ראול גונסאלס, שבעונת 1995/96 כבש 19 פעמים. ללאמין ימאל, שמאחוריו כבר 14 גולים, יש 11 מחזורים להשלים את המלאכה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */