ראול כבר חושש? השיא שלאמין ימאל יכול לשבור

ברצלונה עמדה בלחץ אחרי הניצחון הדרמטי של ריאל מדריד נגד סלטה ויגו, כשגברה בכצמה באופן דחוק אתמול (שבת) 0:1 על אתלטיק בילבאו בחוץ, אך הסיפור המרכזי הוא כמובן לאמין ימאל, שהמשיך את הכושר המפלצתי שלו עם עוד שער ניצחון לפנתאון.

הכוכב חוה את העונה הפורייה ביותר בקריירה הקצרה אך מרובת ההישגים שלו, עם 19 שערים ב-36 משחקים עד כה. בכך הוא עבר את העונה הקודמת שלו, בה כבש 18 ב-55 משחקים. מעבר לכך, הספרדי הגיע כבר ל-50 גולים בקריירה המקצוענית שלו (44 עם ברצלונה ו-6 עם הנבחרת) כשהוא רק בן 18 ו-237 ימים.

נשים בקונטקסט כדי להבין את גודל ההישג של לאמין ימאל אל מול הכובשים הגדולים ביותר בהיסטוריה של הכדורגל: ליאו מסי הגיע ל-50 שערים רק בגיל 20 ו-315 ימים, בעוד כריסטיאנו רונאלדו הגיע לכך בגיל 21 ו-297 ימים.

שער ענק של לאמין מנצח לבארסה את בילבאו

אגדת ריאל מחזיקה בשיא הנוצץ

אך ייתכן וזה לא ייעצר כאן. ישנו שיא נוסף שילד הפלא יכול לשבור והא מספר השערים הגבוה ביותר שהובקעו בליגה הספרדית בעונה אחת על ידי שחקן לפני גיל 19, אותו מחזיק כיום אגדה ושמה ראול גונסאלס, שבעונת 1995/96 כבש 19 פעמים. ללאמין ימאל, שמאחוריו כבר 14 גולים, יש 11 מחזורים להשלים את המלאכה.