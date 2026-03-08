האופציות של דניאל פרץ וסוטון ברבע גמר הגביע

דניאל פרץ וסאות’המפטון רשמו ציון דרך נהדר היום (ראשון) עם 0:1 קטן/גדול מול פולהאם במסגרת הגביע האנגלי ששווה להעפלה לרבע הגמר של המפעל החשוב, כ-50 שנה לאחר הזכייה האחרונה של המועדון.

הסיינטס הפכו לקבוצה הראשונה מהצ’מפיונשיפ שמעפילה לשמונה האחרונות, וכעת האופציות של הקבוצה בהגרלת השלב הבא מתחילות להתברר. מה שאפשר להגיד בינתיים – קל זה לא יהיה.

ארבע קבוצות עלו לרבע הגמר לפני סאות’המפטון: ליברפול הייתה הראשונה, כשאתמול הצטרפו אליה ארסנל, מנצ’סטר סיטי וצ’לסי. ארבע מענקיות הכדורגל האנגלי שאותן יוכל לפגוש פרץ לקרב מלהיב, אך כמובן קשה מאין כמוהו.

האופציות היותר “קלות” עשויות להגיע דווקא מהמשחקים שעדיין לא הוכרעו. פורט וייל פוגשת את סנדרלנד, לידס את נוריץ’ וברנטפורד את ווסטהאם. אמנם יש אופציה שכל הקבוצות יהיו מהפרמייר ליג, אך עדיין מדובר ביריבות חלשות יותר מאלה שהוזכרו. ההגרלה תיערך מחר, ושם יגלו פרץ וסוטון מי תעמוד בדרכם לחצי הגמר בוומבלי.