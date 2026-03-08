יום ראשון, 08.03.2026 שעה 17:06
כדורגל עולמי  >> גביע אנגלי

"דניאל פרץ גרם לאוהדי סאות'המפטון להשתולל"

שוערה הישראלי של סאות'המפטון הצטיין ב-0:1 על פולהאם מהפרמייר ליג במסגרת הגביע ובאנגליה פרגנו: "סיפק עצירה גדולה מול ססניון, רגע שוערות אמיץ"

|
דניאל פרץ ורודריגו מוניז מנסים להגיע לכדור (רויטרס)
דניאל פרץ ורודריגו מוניז מנסים להגיע לכדור (רויטרס)

הרגע הגדול ביותר בעונה של דניאל פרץ הגיע היום (ראשון) כשסאות’המפטון עלתה לרבע גמר הגביע האנגלי עם 0:1 ענק מול פולהאם מהפרמייר ליג, כשהישראלי הצטיין בין הקורות.

שוער נבחרת ישראל סיים עם 6 עצירות את המשחק שלמרות התוצאה הנמוכה היה קצבי עם הרבה מצבים, ובכך קבוצתו השלימה ניצחון שביעי בשמונת המשחקים האחרונים והמשיכה בכושר הנפלא.

בתקשורת האנגלית פרגנו

ב’dailyecho’ לא התעלמו מההופעה המוצלחת של השוער: “דניאל פרץ יצא היטב, קלט הרמה לרחבה בתוספת הזמן וגרם לאוהדי סאות’המפטון להשתולל ביציעים. הוא סיפק עצירה גדולה מול ססניון, הראש שלו בטח הסתובב אחרי שפגע בו הכדור”

גם ב-BBC פרגנו על הרגע מול ססניון וטענו כי “דניאל פרץ היה ברגע שוערות אמיץ”, כשהם הוסיפו על ההופעה: “השוער הגיב בקלות למספר ניסיונות והראה יציבות בשער”.

