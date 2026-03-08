יש קאמבק: עמית שמחון חזר להפועל חיפה

קאמבק בכדורסל הישראלי. אחרי ששיחק ארבע עונות במדי הפועל חיפה, במהלכן היה חלק חשוב מהקבוצה מהכרמל, המועדון האדום הודיע היום (ראשון) על חזרתו של עמית שמחון עד לסיום עונת 2025/26.

בהודעה הרשמית של הקבוצה נרשם: “מועדון הפועל חיפה שמח להודיע על סגירת המעגל המרגשת ביותר. עמית שמחון חוזר לרוממה. עמית שיחק בהפועל 4 עונות בליגת העל, במהלכן ניצחנו דרבים, שיחקנו באירופה והעפלנו לפלייאוף העליון. עמית היה אחראי על אינספור רגעים מרגשים, שייחרטו בליבנו לעד.

“שמחון נעתר לבקשת ראשי המועדון להסיר את התביעות מהעבר, ולפתוח דף חדש, ובמסגרתו ניהל משא ומתן קצר עם הבעלים, אדיר סבג, והיום חתמו הצדדים על חזרתו עד לסיום עונת 2025/26”.

בעלי המועדון, אדיר סבג, אמר: “מהרגע שהגעתי למועדון לא הפסקתי לשמוע על עמית שמחון, ואני שמח שהייתה לי ההזדמנות להחזיר אותו הביתה להפועל ולסגור מעגל. אני בטוח שעמית יוכל לקדם אותנו בדרך להשגת המטרות שלנו”.

עמית שמחון לצד אדיר סבג (עמית מנגלוס)

מאמן הקבוצה, רובן נייברגר, הוסיף: “יש פה כמה סגירות מעגל מיוחדות. גם עבור המועדון, וגם עבורי. אימנתי את עמית באשקלון לפני 14 שנה בליגת העל ועשינו עונה יפה ביחד. עמית מביא איתו המון ניסיון ומנהיגות, ואני בטוח שהוא יוסיף לנו איכויות רבות”.

הפרידה הלא יפה

כבר בעונה שעברה השחקן היה מועמד לחזור, אך כזכור, הפרידה בין הצדדים בסוף עונת 2023/24 לא הייתה יפה במיוחד, כששמחון אף תבע מהקבוצה מהכרמל סכום לא קטן של 2.4 מיליון שקלים על כך שהיא לטענתו לא שילמה את הפיצויים שהוא אמור היה לקבל. עכשיו, השחקן כאמור וויתר על העניין וחוזר למדים של הפועל חיפה.