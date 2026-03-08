11 דקות לגאנדלמן בניצחון לצ'ה, יובל רנון כבש

בעוד הכדורגל הישראלי נעצר בעקבות המערכה עם איראן וחיזבאללה, מעבר לים המשחקים נמשכים כרגיל. כמדי יום ראשון, גם הפעם לא חסר אקשן ולפניכם העדכונים ממשחקי הליגיונרים.

# עמרי גאנדלמן נכנס כמחליף בניצחון לצ’ה 1:2 על קרמונזה בליגה האיטלקית. הוא עלה מהספסל בדקה ה-79 במקום אקס מכבי נתניה ומכבי פ"ת, לאמק בנדה, בדקה ה-79 ועזר לקבוצתו של אוסביו די פרנצ’סקו לשמור על היתרון עד הסיום כדי לעצור את רצף ההפסדים על שניים. סבסטיאן פיירוטי העלה את לצ’ה ליתרון בנגיחה (22) וניקולה סטוליץ’ הכפיל בפנדל (38), בעוד פדריקו בונאצולי צימק (47).

# יובל רנון כבש בניצחון ויטסה 1:4 על דה גראפשחאפ בליגה ההולנדית השנייה. הוא נכנס כמחליף בדקה ה-69 וקבע את התוצאה הסופית דקה בתוך תוספת הזמן. גם באניס נאופאל (10), ואלון זומברי (31) ומתייס מרשאלק (60) הבקיעו לוויטסה, נילס אגנס צימק זמנית (53).