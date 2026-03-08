יום ראשון, 08.03.2026 שעה 16:51
כדורסל ישראלי

לקראת גלאטסראיי: המסע של חולון לבולגריה

הסגולים עדכנו איך מתבצע המבצע הלוגיסטי כדי להביא את כל השחקנים למפגש מול הטורקים בסמוקוב. אכזבה מה-BCL: "המשחק לא נדחה, נופיע ונייצג בכבוד"

|
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

לפני המלחמה עם איראן שעצרה את הספורט הישראלי, הפועל חולון ספגה הפסד מול הפועל תל אביב. היום (ראשון) הסגולים עדכנו בהודעת מועדון על פתיחת המבצע הלוגיסטי לצאת מהארץ, ולהגיע עם כל השחקנים לבולגריה לקראת המשחק מול גלאטסראיי בליגת האלופות של פיב”א ביום שלישי הקרוב.

“אקסבייר מנפורד וג'ורדן מקריי יגיעו מארצות הברית לסופיה”, אמרו בחולון וציינו: “כזכור טיסתם של השניים בשבת שעברה אולצה לשנות את מסלולה 20 דקות לפני הנחיתה בנתב”ג לאתונה עקב ירי הטילים לעבר המדינה וסגירת המרחב האווירי. השניים המשיכו לארה"ב וכעת יחברו לקבוצה”.

חולוניה הודיעה כי מי שעוד יגיעו לסופיה הם דמיון רוסר, אדאמה סאנוגו ודרין גרין ג'וניור שהגיעו מבלגרד, לשם הם הגיעו בטיסת החילוץ של מנהלת הליגה. מישראל למעשה ייצאו לסופיה ויחברו אליהם שאר שחקני ואנשי הקבוצה כולל המאמן פרדראג קרוניץ', שהעדיף להישאר בארץ ביחד עם בת זוגו מאז תחילת המלחמה ולא להתפנות.

שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)

“פעלנו מול ה-BCL לדחות את המשחק, אך ללא הצלחה. נופיע ונייצג בכבוד את המועדון ואת המדינה”

הפועל חולון כולה תמשיך ביחד מסופיה לסמוקוב ביום שני: “הקבוצה לא התאמנה כבר שבועיים מאז המשחק מול הפועל ת”א שלאחריו יצאה לפגרת הנבחרת ובמהלכה פרצה המלחמה. במועדון פעלו מול ה-BCL במטרה לדחות את מועד המשחק הראשון לפחות, אך ללא הצלחה”, הבהירו הסגולים.

בחולוניה סיכמו: “האכזבה מההתנהלות ומחוסר ההבנה היא גדולה ולמרות זאת ולמרות שהקבוצה איבדה את הסיכוי להעפיל לטופ 16, הוחלט במועדון שלא לוותר ולעשות הכל כדי להופיע למשחקים ולייצג בכבוד את המועדון והמדינה”. בתוך כך, מי שלא ייצאו עם חולון עקב סיבות משפחתיות הם עוזר המאמן, אופיר פרחי, ומאמן הכושר עמית גולדיאן.

