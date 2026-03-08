ג'מייה ניל חתם בג'י ליג ולא יחזור לקריית אתא

ג'מייה ניל לא יחזור העונה לקריית אתא. הגארד/פורוורד חתם בג'י ליג, בשורות ריפ סיטי רמיקס, קבוצת הבת של פורטלנד טריילבלייזרס ולא יחזור לישראל.

ניל (25, 1.96) העמיד העונה באתא ממוצעים של 12.7 נקודות, 4.9 ריבאונדים, 3.3 אסיסטים ומדד ממוצע של 12.4, בכ-29 דקות משחק בממוצע לערב.

הצפוניים בכל מקרה החתימו בחודש שעבר את הגארד אריק גיינס ואת הפורוורד אדוניס ארמס, וגם לאחר שחרור ניל הם מחזיקים בשישה זרים. מראש הייתה כוונה לשחרר לפחות זר אחד, עם צירופם של השניים. כלומר, ניל שוחרר ביוזמת הקבוצה, עקב החתמת השחקנים החדשים.