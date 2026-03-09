יום שני, 09.03.2026 שעה 13:09
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
71%6920-734763דטרויט פיסטונס
69%6807-735864בוסטון סלטיקס
63%7087-746665ניו יורק ניקס
59%7356-756564קליבלנד קאבלירס
56%6943-703561אורלנדו מג'יק
56%7193-728864טורונטו ראפטורס
53%7392-736164פילדלפיה 76'
52%7519-753364אטלנטה הוקס
50%7720-785966מיאמי היט
50%7397-767066שארלוט הורנטס
44%7266-697163מילווקי באקס
43%7752-752065שיקגו בולס
27%7277-678263ברוקלין נטס
26%7581-696262וושינגטון וויזארדס
25%7743-716264אינדיאנה פייסרס
 מערב 
75%7011-760965אוקלהומה ת'אנדר
74%6900-736862סן אנטוניו ספרס
65%6955-728263יוסטון רוקטס
62%7531-775265דנבר נאגטס
60%7494-769765מינסוטה טימברוולבס
59%6957-707863פיניקס סאנס
55%7458-742265לוס אנג'לס לייקרס
53%7277-738964גולדן סטייט ווריורס
50%6869-691862לוס אנג'לס קליפרס
46%7686-753065פורטלנד בלייזרס
36%7443-721964דאלאס מאבריקס
33%7490-728463ממפיס גריזליס
33%7698-740564ניו אורלינס פליקנס
30%8002-757064יוטה ג'אז
25%7856-721365סקרמנטו קינגס

לברון: הייתי צריך להתרחק משני החטאים שלי

כוכב הלייקרס חושף את סודות התזונה ואורח חייו ומסביר כיצד הוא מצליח להישאר ב-NBA בגיל 41: "בלי קינוחים, בלי יין". וגם: האמבטיות הקרות והשינה

|
לברון ג'יימס (IMAGO)
לברון ג'יימס (IMAGO)

לברון ג'יימס הוא לא רק כישרון. המשמעת של ספורטאי היא מרכיב בסיסי כדי להישאר בצמרת במשך שנים רבות, והמקרה של ה’קינג’ הוא הדוגמה המושלמת לכך. שחקן בן 41 שמעמיד ממוצעים של יותר מ-20 נקודות, 7 אסיסטים ו-5 ריבאונדים למשחק. לכל זה יש סיבה והסבר: התזונה ואורח החיים שלו.

בפודקאסט המפורסם "Mind the Game", לברון סיפר על הקשיים שאיתם התמודד בתחילת העונה, כולל פציעה שקטעה רצף מדהים של עונות שבהן שיחק במשחק הפתיחה של העונה. "לא יכולתי להתחרות והרגשתי שהגוף מבקש ממני הקרבה נוספת, אבל לא ידעתי מה עוד לעשות", נזכר.

באותו רגע הוא החל להתמקד בתזונה שלו. "שני החטאים שלי הם עוגיות שוקולד ויין, והייתי צריך להתרחק מהם. כשהייתי לחוץ תמיד רציתי כוס", הודה. לכן החליט לעשות ניסוי קטן: כל חודש נובמבר ללא אלכוהול וללא קינוחים. "בלי קינוחים, בלי יין, בלי משקאות חריפים, שום דבר בכלל במשך כל החודש".

לברון גלברון ג'יימס (רויטרס)

האתגר לא נעצר בנובמבר והמשיך עד סוף השנה. "לא שתיתי ולא טעמתי קינוח עד ערב השנה החדשה. כשלא שיחקתי והייתי קצת לחוץ תמיד רציתי כוס פה או שם, והייתי חייב לעצור", אמר לברון, שלא חושב עדיין על פרישה וייתכן שבעתיד יעבור לקבוצה אחרת שתתמודד על האליפות בעונה הבאה.

מעבר למה שהוא אוכל ושותה, האמריקאי מקפיד גם על שגרת הכנה פיזית מפורטת מאוד: אמבטיות מים קרים (שמזרזות התאוששות), טיפול באור אדום (שמגרה התחדשות תאים), תא לחץ היפרברי (שמעלה את רמות החמצן בדם), קריותרפיה (שמקטינה עייפות) ושימוש בטכנולוגיית דחיסה Normatec (שעוזרת לזרימת הדם).

ההתאוששות הפיזית היא מרכיב מרכזי בהישארות בצמרת, ולכן לברון מקפיד גם על שינה טובה של לפחות 8 שעות בלילה. בנוסף הוא נמנע משימוש במכשירים אלקטרוניים לפני השינה. "כולנו אוהבים לאתגר את עצמנו. אני מאוד אוהב את האתגר", חשף.

מקפיד על שינה. לברון גמקפיד על שינה. לברון ג'יימס (רויטרס)

איך נראית העונה של לברון?

האמריקאי נמצא בעונתו ה-23 ב-NBA, כשהוא יוצר צמד בולט עם לוקה דונצ'יץ' בלייקרס. עם זאת, הקבוצה מלוס אנג'לס אינה בין הפייבוריטיות לזכייה באליפות, בין היתר בשל חוסר יציבות ואיכות מוגבלת של הספסל. נכון לעכשיו הסגולים-זהובים מדורגים במקום השישי במערב.

מבחינה אישית, הביצועים של לברון עדיין מרשימים מאוד. למרות הירידה הבלתי נמנעת במספרים עם השנים, הוא ממשיך להעמיד נתונים שרוב מוחלט של שחקני הליגה היו חותמים עליהם: 21.5 נקודות, 5.4 ריבאונדים ו-7 אסיסטים למשחק. הוא עדיין שחקן שמבלה כ-33 דקות על הפרקט ומצליח לעמוד בקצב ההולך ומתגבר של המשחק. העבודה מחוץ למגרש ממשיכה להוכיח את עצמה.

