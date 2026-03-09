לברון: הייתי צריך להתרחק משני החטאים שלי

לברון ג'יימס הוא לא רק כישרון. המשמעת של ספורטאי היא מרכיב בסיסי כדי להישאר בצמרת במשך שנים רבות, והמקרה של ה’קינג’ הוא הדוגמה המושלמת לכך. שחקן בן 41 שמעמיד ממוצעים של יותר מ-20 נקודות, 7 אסיסטים ו-5 ריבאונדים למשחק. לכל זה יש סיבה והסבר: התזונה ואורח החיים שלו.

בפודקאסט המפורסם "Mind the Game", לברון סיפר על הקשיים שאיתם התמודד בתחילת העונה, כולל פציעה שקטעה רצף מדהים של עונות שבהן שיחק במשחק הפתיחה של העונה. "לא יכולתי להתחרות והרגשתי שהגוף מבקש ממני הקרבה נוספת, אבל לא ידעתי מה עוד לעשות", נזכר.

באותו רגע הוא החל להתמקד בתזונה שלו. "שני החטאים שלי הם עוגיות שוקולד ויין, והייתי צריך להתרחק מהם. כשהייתי לחוץ תמיד רציתי כוס", הודה. לכן החליט לעשות ניסוי קטן: כל חודש נובמבר ללא אלכוהול וללא קינוחים. "בלי קינוחים, בלי יין, בלי משקאות חריפים, שום דבר בכלל במשך כל החודש".

לברון ג'יימס (רויטרס)

האתגר לא נעצר בנובמבר והמשיך עד סוף השנה. "לא שתיתי ולא טעמתי קינוח עד ערב השנה החדשה. כשלא שיחקתי והייתי קצת לחוץ תמיד רציתי כוס פה או שם, והייתי חייב לעצור", אמר לברון, שלא חושב עדיין על פרישה וייתכן שבעתיד יעבור לקבוצה אחרת שתתמודד על האליפות בעונה הבאה.

מעבר למה שהוא אוכל ושותה, האמריקאי מקפיד גם על שגרת הכנה פיזית מפורטת מאוד: אמבטיות מים קרים (שמזרזות התאוששות), טיפול באור אדום (שמגרה התחדשות תאים), תא לחץ היפרברי (שמעלה את רמות החמצן בדם), קריותרפיה (שמקטינה עייפות) ושימוש בטכנולוגיית דחיסה Normatec (שעוזרת לזרימת הדם).

ההתאוששות הפיזית היא מרכיב מרכזי בהישארות בצמרת, ולכן לברון מקפיד גם על שינה טובה של לפחות 8 שעות בלילה. בנוסף הוא נמנע משימוש במכשירים אלקטרוניים לפני השינה. "כולנו אוהבים לאתגר את עצמנו. אני מאוד אוהב את האתגר", חשף.

מקפיד על שינה. לברון ג'יימס (רויטרס)

איך נראית העונה של לברון?

האמריקאי נמצא בעונתו ה-23 ב-NBA, כשהוא יוצר צמד בולט עם לוקה דונצ'יץ' בלייקרס. עם זאת, הקבוצה מלוס אנג'לס אינה בין הפייבוריטיות לזכייה באליפות, בין היתר בשל חוסר יציבות ואיכות מוגבלת של הספסל. נכון לעכשיו הסגולים-זהובים מדורגים במקום השישי במערב.

מבחינה אישית, הביצועים של לברון עדיין מרשימים מאוד. למרות הירידה הבלתי נמנעת במספרים עם השנים, הוא ממשיך להעמיד נתונים שרוב מוחלט של שחקני הליגה היו חותמים עליהם: 21.5 נקודות, 5.4 ריבאונדים ו-7 אסיסטים למשחק. הוא עדיין שחקן שמבלה כ-33 דקות על הפרקט ומצליח לעמוד בקצב ההולך ומתגבר של המשחק. העבודה מחוץ למגרש ממשיכה להוכיח את עצמה.