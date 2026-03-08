יום ראשון, 08.03.2026 שעה 16:36
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3835-3329קריסטל פאלאס13
3736-3829ברייטון14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

"רודרי מורגש בברנבאו, אבל רק כשחקן יריב"

דיווח: ריאל מדריד תחזק בקיץ את חוליית הקישור שלה, אבל הספרדי של מנצ'סטר סיטי אינו בתוכניות למרות ההערכה שלה הוא זוכה. וורטון וסמית מועמדים

רודרי (IMAGO)
רודרי (IMAGO)

השמועות שוב מסתובבות, בדיוק כמו לפני שנה, אבל כפי שקרה באביב ובקיץ של 2025, ריאל מדריד לא כוללת את זוכה כדור הזהב של 2024 ברשימת המטרות שלה לחלון ההעברות הבא. המועדון מחפש לחזק את הקישור שלו, אבל רודרי בן ה-29, אינו חלק מהתוכניות של הנהלת הלבנים לפי דיווח ב’אס’. חוזהו של קשר מנצ'סטר סיטי מסתיים ב-30 ביוני 2027, ועתידו תלוי כרגע בהצעת החידוש שהגישה הנהלת המועדון האנגלי.

שחקנים רבים של סיטי מבססים את עתידם על ההחלטה של גווארדיולה אם להישאר על הקווים של המועדון ממנצ'סטר. האחרון שהטיל ספק בעתידו הוא לא אחר מברנרדו סילבה. חוזהו של הקשר הפורטוגלי מסתיים בעוד 3 חודשים וחצי, והאם ימשיך או לא עם אלופת אירופה של 2023 תלוי אך ורק בו.

רודרי מצידו חוזר לסנטיאגו ברנבאו, ולראשונה הוא חוזר אליו כזוכה כדור הזהב של 2024, דבר שלא התאפשר לו עד עכשיו בגלל פציעות. החזרה שלו חופפת לעוד מפגש נוקאאוט בין ריאל מדריד למנצ'סטר סיטי, השביעי בתוך 10 שנים, במה שהוא כיום העימות השכיח ביותר בכדורגל האירופי.

ויניסיוס ורודרי (IMAGO)ויניסיוס ורודרי (IMAGO)

במקביל למפגש בין שתי הקבוצות, עתידו של הקשר שוב נקשר לריאל מדריד. השיפור ביכולתו והחשיבות ההולכת וגדלה שלו במנצ'סטר סיטי הנוכחית של גווארדיולה החזירו אותו לאור הזרקורים, אבל נכון לעכשיו בברנבאו מכחישים כל כוונה לנסות להחתים את השחקן שיהיה היריב שלהם בשני המשחקים האירופיים הבאים.

בריאל תמיד העריכו והוקירו את משחקו של אלוף אירופה, במיוחד עכשיו כשהוא שוב שחקן מפתח במנצ'סטר סיטי. קולות בעלי משקל הדגישו שוב ושוב את התרומה המשמעותית שהוא יכול להעניק, אבל שום דבר לא הבשיל. הפציעה שלו שמה סוף לכל אפשרות למעבר.

“שמח איפה שהוא נמצא”

העונה הוא שיחק ב-24 משחקים במדי מנצ'סטר סיטי, כולל 11 משחקי הפרמייר ליג האחרונים, והוא החמיץ את משחק הפלייאוף בליגה בברנבאו. מאז ספטמבר 2015 הוא לא זומן לנבחרת, אך לואיס דה לה פואנטה תמיד הודה ברצונו הגדול לראות את הקשר חוזר, דבר שעשוי לקרות בעוד שבועיים כאשר ייכלל בסגל לגמר.

רודרי נוגח לרשת (IMAGO)רודרי נוגח לרשת (IMAGO)

אנטוניו הרננדס, אביו של הקשר, אמר בטקס פרסי הספורט הלאומיים: "הוא מאוד שמח במקום שבו הוא נמצא. אתם תבינו את הצורך שלו בפרטיות בנסיבות האלה. אני לא יודע שום דבר, ואני מתכוון לזה. אני לא יודע שום דבר, את ההיסטוריה עוד צריך לכתוב", אמר כשנשאל על עתידו של בנו, ובמקביל גם הודה כי "הוא מת ללכת למונדיאל".

אדם וורטון, מקריסטל פאלאס, קיס סמית, מאלקמאר, ו-ויטיניה, מפ.ס.ז', הם חלק מהשמות שמוזכרים בתדירות הגבוהה ביותר בחיפושים של ריאל מדריד אחר חיזוק לקישור. כל האפשרויות האלה נמצאות כרגע בבחינה. יש זמן לנתח לעומק את האפשרויות הקיימות ולזהות את המטרות המתאימות ביותר לצורכי הקבוצה ולאסטרטגיה של המועדון.

