יום ראשון, 08.03.2026 שעה 14:29
דקה 29: פולהאם - סאות'המפטון 0:0

גביע אנגלי, סיבוב חמישי: דניאל פרץ ב-11 של הקדושים שהיו חייבים לעלות ליתרון מפתיע, אך סיאנצה סיפק החמצת ענק. מנגד, הישראלי עצר ניסיון של בוב

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

הסיבוב החמישי בגביע האנגלי ממשיך בשעה זו כשאת יום המשחקים של ראשון פותח הנציג הישראלי היחיד בטורניר – דניאל פרץ וסאות’המפטון פוגשים בשעה זו את פולהאם לקרב על רבע הגמר.

הסיינטס העפילו לסיבוב החמישי לאחר שהדיחו את דונקסטר מהליגה השלישית באנגליה ולאחר מכן את לסטר מתחתית הצ’מפיונשיפ. הקבוצה נמצאת בכושר מצוין בתקופה האחרונה יחד עם הישראלי שהתאקלם בצורה טובה ועזר בשינוי המגמה. סאות’המפטון ניצחה 6 מתוך 7 המשחקים האחרונים שלה, ובאופן כללי לא הפסידה מאז 17 בינואר.

עבור הקבוצה מדובר בשנה משמעותית, שכן עברו 50 שנים מאז הזכייה האחרונה של המועדון בגביע האנגלי. אז, ב-1976, הקבוצה הייתה בליגה השנייה, בדיוק כמו השנה, והיא תקווה לסגור את המעגל הזה.

מנגד, פרץ וקבוצתו יפגשו לראשונה קבוצת פרמייר ליג העונה. פולהאם הראתה שיפור ניכר בתקופה האחרונה והשלימה 3 ניצחונות רצופים – כולל במפגש מול סטוק סיטי בגביע ובמשחקים מול סנדרלנד וטוטנהאם. למרות זאת, במשחק האחרון ללא הכוכב הגדול הארי ווילסון היא נעצרה עם 1:0 מול ווסטהאם, כשגם הפעם הכוכב לא נכלל בסגל.

דניאל פרץ ושחקני הקבוצות עולים למגרש (רויטרס)דניאל פרץ ושחקני הקבוצות עולים למגרש (רויטרס)

מחצית ראשונה

דקה 1: השופט הראשי, ג'ארד גילט, הוציא את ההתמודדות לדרך!

דקה 10: קצב גבוה בדקות הפתיחה הביא את הקבוצות לאיזור הרחבה, אך אף אחת מהן לא הצליחה לייצר סיכון אמיתי לשער היריבה.

ראיין ססניון ותום פלווס במאבק (רויטרס)ראיין ססניון ותום פלווס במאבק (רויטרס)

דקה 12: איום ראשון על השער. אוסקר בוב חתך מאגף ימין לכיוון המרכז ושלח בעיטה לעבר השער, דניאל פרץ היה במקום הנכון וקלט את הניסיון בידיו.

דקה 20: דניאל פרץ ניצל מטעות גדולה. בעיטת שוער לא מוצלחת שלו פגעה בשחקן של סאות’המפטון ומשם הכדור הגיע למוניז שכבש. למרות זאת, השופט החליט כי המשחק לא יצא לדרך כראוי מאחר והכדור לא היה במקום הנכון לבעיטת חמש.

דקה 22: איזו החמצה! סאות’המפטון יצאה להתקפה מתפרצת, לאונרדו סיאנצה חלף על פני ראיין ססניון ורץ על חצי מגרש ריק עד הרחבה. כשהוא נותן לבד מול בנג’מין לקומט, הבעיטה של הברזילאי הייתה רשלנית ויצאה החוצה.

הרכב סאות’המפטון: דניאל פרץ, ג’יימס ברי, טיילור הארווד-בליס, נייתן ווד, ריאן מאנינג, תום פלווס, פלין דוונס, פין עזז, קספר ג’אנדר, לאונרדו סיאנצה וקייל לארין.

הרכב פולהאם: בנג’מין לקומט, טימותי קסטאן, יואכים אנדרסן, חורחה קואנקה, ראיין ססניון, הריסון ריד, טום קירני, אמיל סמית’ רואו, אוסקר בוב, סמואל צ’וקואזה ורודריגו מוניז.

