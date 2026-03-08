יום ראשון, 08.03.2026 שעה 14:38
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3537-3027אתלטיק בילבאו9
3432-3227אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3143-2827ג'ירונה12
3032-2626ראיו וייקאנו13
3041-3426סביליה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

בלגן בריאל? אמבפה והאקסית של ויניסיוס ביחד

החלוץ מנהל מערכת יחסים עם השחקנית, השניים תועדו צמודים במיוחד ואף מתנשקים בתשוקה במגדל אייפל. הספרדייה ניהלה בעבר רומן קצר עם הברזילאי

|
אסר אספוסיטו וקיליאן אמבפה (IMAGO)
אסר אספוסיטו וקיליאן אמבפה (IMAGO)

חייו הפרטיים של קיליאן אמבפה נמצאים במרכז תשומת הלב. חלוץ ריאל מדריד, שסבל לאחרונה מנקע בברך, ממשיך להתמודד עם הפציעות שהקשו על העונה שלו. למרות שהוא נמצא בפאריס כדי להתקדם בתהליך ההחלמה הפיזית שלו, הכדורגלן הצרפתי הפך לכוכב הכותרות בגלל מערכת היחסים הרומנטית החדשה שלו.

למרות שהפציעה יכולה הייתה להשפיע על היבטים אחרים בחייו, היא לא מנעה ממנו לחזק את הקשר עם אסתר אקספוסיטו, אחת השחקניות הבולטות ביותר בתעשיית הקולנוע כיום. החשבון ‘AQABABE’ ברשתות החברתיות שיתף מספר תמונות שבהן השניים מופיעים יחד ומציגים קרבה ברורה ביניהם.

בתמונות ניתן לראות את השניים יחד במסעדה עם נוף למגדל אייפל. כאשר הופיעו השמועות הראשונות, נראו השניים יושבים לבדם ונינוחים על ספה. אולם שעות לאחר מכן פורסמה ברשתות החברתיות גם התמונה הראשונה שבה הם נראים מתנשקים בתשוקה.

אמבפה ואסתר ברגע רומנטי (אינסטגרם)אמבפה ואסתר ברגע רומנטי (אינסטגרם)

תמונה שלא התקבלה היטב בקרב אוהדי ריאל מדריד, שכן המועדון הלבן אינו נמצא בתקופה הטובה ביותר שלו בעונה. ובינתיים, הכדורגלן הצרפתי, שאמור להיות מרוכז בהחלמה שלו, נראה ממוקד יותר בכיבוש ליבה של כוכבת הסדרה "אליטה".

החשבון ציין כי לא מדובר במפגש הראשון ביניהם, שכן הם כבר סעדו יחד ב-25 בפברואר בבירת ספרד, במתחם ה"רופטופ" של מלון פולמן במדריד. לילה שבו, לפי הדיווח, הם לא הפסיקו להתנשק, דבר שנראה על ידי אנשים שנכחו במקום.

למרות שהתמונות מרמזות כי מדובר בהם, הן אמבפה והן השחקנית הספרדייה לא אישרו בפומבי את מערכת היחסים. נכון לעכשיו, לא צפויה הצהרה רשמית בנושא, שכן השניים מעדיפים לשמור על העניין בפרטיות.

אמבפה (IMAGO)אמבפה (IMAGO)

עוד בעיות לריאל מדריד? אסתר אקספוסיטו הכירה גם את ויניסיוס...

והצרות ממשיכות להיערם בריאל מדריד, כעת גם בתוך חדר ההלבשה. יהיה מעניין לראות כיצד תשפיע הידיעה כי אמבפה מכיר את השחקנית הספרדייה, במיוחד לאור העובדה שלפני פחות משנתיים ויניסיוס ניהל איתה רומן קצר.

ויניסיוס ואסתר (אינסטגרם)ויניסיוס ואסתר (אינסטגרם)

הקיצוני הברזילאי יצר איתה אינטראקציה כבר ב-2022, כאשר גם נפגשו במהלך נסיעה למיאמי. ההופעה הציבורית הראשונה שלהם הייתה כאשר נראו יחד בהופעה של טראוויס סקוט במדריד בשנת 2024. השמועות והספקולציות הצביעו על כך שאולי ניהלו מערכת יחסים, אך היא לא התפתחה באופן ממשי. עם זאת, אקספוסיטו תמיד הכחישה את הדברים.

