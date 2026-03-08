פגולה הפכה וניצחה את וקיץ' באינדיאן וולס

ג'סיקה פגולה, המדורגת חמישית בעולם, פתחה את הופעתה בטורניר היוקרתי באינדיאן וולס ברגל ימין, אך נאלצה לעבוד קשה לשם כך. האמריקאית גברה הלילה (בין שבת לראשון) על דונה וקיץ' הקרואטית (103 בעולם) בשלוש מערכות, בתוצאה 4:6, 2:6, 3:6, בתום קרב שנמשך שעה ו-55 דקות.

עבור פגולה, זהו הניצחון השישי ברציפות בסבב, לאחר שזכתה בחודש שעבר בטורניר דובאי. היא ממשיכה להפגין יציבות מרשימה במיוחד, כשהגיעה לחצי הגמר בשבעת הטורנירים האחרונים שלה בסבב ה-WTA – הישג שלא נראה בסבב הנשים מאז אגניישקה רדוונסקה הפולניה בין השנים 2015 ל-2016.

ג'סיקה פגולה מדברת במסיבת עיתונאים. (רויטרס)

המשחק לא נפתח כמתוכנן עבור האמריקאית. וקיץ' לקחה את המערכה הראשונה, מה שהוביל את פגולה למחשבות משעשעות ולא שגרתיות על המגרש ברגעי הלחץ. "חשבתי לעצמי, 'וואו, זה לא יהיה נהדר אם אפסיד'", הודתה פגולה בכנות בסיום המשחק. "אמרתי לעצמי 'אולי לפחות אני אצליח להתחמק מאירוע החסות שאני צריכה לעשות מחר'".

למרות המחשבות הנודדות, פגולה הוכיחה שוב את היכולת שלה לפתור בעיות טקטיות תוך כדי תנועה. היא הסבירה כי הרגישה שהכדור "בורח" לה, ולכן החליפה למחבט עם מתיחת גידים הדוקה יותר. השינוי הטכני העניק לה שליטה טובה יותר, והיא הצליחה לשבור את ההגשות של וקיץ' חמש פעמים מתוך שבע הזדמנויות בדרך למהפך.

מהצד השני, עבור וקיץ' מדובר בנתון סטטיסטי עגום וכואב. הקרואטית עומדת כעת על מאזן של 0:5 במשחקים של שלוש מערכות מתחילת שנת 2026, כאשר בכל חמשת המקרים התסריט היה זהה: היא ניצחה את המערכה הראשונה, אך הפסידה את המשחק כולו.

בסיבוב הבא תפגוש פגולה משוכה גבוהה בדמותה של ילנה אוסטפנקו הלטבית, אלופת רולאן גארוס לשעבר, שגברה בסיבוב השני על קייט וולינץ. פגולה מובילה 2:3 במאזן המפגשים הישירים בין השתיים (1:2 על משטחים קשים). אם האמריקאית תצליח להגיע לחצי הגמר גם באינדיאן וולס, היא תהיה השחקנית הראשונה שמגיעה למעמד זה בשמונה טורנירים רצופים מאז מריה שראפובה בעונת 2012/13.