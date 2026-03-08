ג'וקוביץ': אלקרס יכול לשבור את השיא שלי

נובאק ג'וקוביץ' חזר השבוע למגרשים בטורניר המאסטרס באינדיאן וולס, לראשונה מאז ההפסד בגמר אליפות אוסטרליה הפתוחה, אך נדמה כי השיח סביב הטניס העולמי ממשיך להתמקד ביריבו הגדול, קרלוס אלקרס. לאחר ניצחון בסיבוב הפתיחה בקליפורניה, המדורג הבכיר לשעבר סיפק תחזית אופטימית במיוחד לגבי הסיכויים של "הילד הפלא" הספרדי לשבור את אחד השיאים המרשימים ביותר בהיסטוריה של הענף.

ג'וקוביץ', שגבר על קמיל מייצ'רזק הפולני בשלוש מערכות (4:6, 1:6, 2:6) לאחר שפתח בצליעה, נשאל במסיבת העיתונאים האם אלקרס מסוגל לשבור את שיא הניצחונות הרצופים בפתיחת עונה – שיא של 41 ניצחונות שקבע הסרבי עצמו בעונת 2011 הבלתי נשכחת. אלקרס, שמגיע לאינדיאן וולס עם רצף של 13 ניצחונות רצופים לאחר הזכייה במלבורן (שם השלים את ה"גראנד סלאם בקריירה" בגיל 22 בלבד) ובטורניר קטאר, נראה בלתי עציר.

נובאק ג'וקוביץ' מכה בכדור. (רויטרס)

"הוא יכול לעשות את זה", הצהיר ג'וקוביץ' בביטחון לגבי שבירת השיא. "יש לו את כל מה שצריך מבחינת המשחק, ההסתגלות למשטחים שונים, רמת הכושר וההתאוששות שהוא מציג. הוא רק צריך לשמור על הגוף שלו בריא. אם הוא יישאר בריא, הוא כל כך טוב שהוא יכול לנצח בכל טורניר שבו הוא משתתף". נולה הוסיף כי הוא מאחל לספרדי עוד ניצחונות רבים וכינה את הישגיו "יוצאי דופן עבור גיל כה צעיר".

עם זאת, ג'וקוביץ' הדגיש את הקושי המנטלי והפיזי הכרוך ברצף כזה: "לנצח 40 משחקים ומעלה זה תובעני. כשאתה רוכב על הגל הזה, הביטחון שלך בשמיים ואתה לא רוצה שזה ייגמר, אבל זה דורש המון". אלקרס עצמו, שניצח את גריגור דימיטרוב במשחקו הראשון בטורניר, נשמע צנוע יותר: "אתה לא מבין כמה זה קשה עד שאתה מנסה לרדוף אחרי זה. 41 נשמע מספר סביר, אבל כשאתה ב-12 ניצחונות אתה קולט שנשארו לך עוד ארבעה או חמישה טורנירים גדולים לנצח ברצף".

במישור האישי, ג'וקוביץ' התייחס גם למצב הצוות המקצועי שלו. הסרבי חשף כי כרגע הוא מתנהל ללא מאמן ראשי קבוע, אם כי בוריס בקר נמצא לצידו בתפקיד של עוזר ואנליסט. "אני מרגיש שיש לי את מה שאני צריך כרגע ולא מחפש להכניס מישהו חדש לגמרי למערכת", הסביר.

לסיום, הסרבי בן ה-38 (נכון ל-2026) הפתיע כשסימן מטרה רחוקה במיוחד: המשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028. "זה יהיה נחמד, זו אחת המטרות ארוכות הטווח שלי. למרות הגיל, אני אנסה להיות שם, זו ללא ספק אחת מהמוטיבציות שלי", סיכם האלוף הנצחי.