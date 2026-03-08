סופית: נבחרת האולמות לא תצא לקרואטיה

נסיעתה של נבחרת האולמות הישראלית לטורניר הידידות בקרואטיה מבוטלת, זאת ברקע מבצע "שאגת הארי". בתחילת השבוע שעבר, הממשלה אישרה את מצב החירום בעורף עד לתאריך 12/03, כך שגם ענפי הספורט השונים בארץ, כולל הכדורגל, מושבתים לעת עתה. ב-13 ו-14 בחודש אמורה הייתה לשחק נבחרת האולמות הישראלית על אדמת קרואטיה. זה לא יקרה.

בהגרלה, שנערכה מבעוד מועד, נקבע כי נבחרת האולמות הישראלית תשובץ בבית 1, יחד עם מונטנגרו ומולדובה, כשכבר ב-13 בחודש הייתה אמורה להתארח, כאמור, על אדמת קרואטיה, למשחק מול הנבחרת ממונטנגרו. ב-14 בחודש צפויה הייתה לשחק מול הנבחרת ממולדובה. שני המשחקים הללו בוטלו ולא יתקיימו.

הנבחרת תישאר בארץ

ההודעה הרשמית, מטעם ההתאחדות לכדורגל, הגיעה היום (ראשון) ונבחרת האולמות של ישראל תיאלץ להישאר בארץ. כמובן שיש לציין כי יציאתה של הנבחרת לקרואטיה הייתה אמורה להיות לטורניר ידידות, טורניר שאינו משמעותי כדוגמת אליפות רשמית בענף, כך שביטול הנסיעה לא פוגע בדירוג הנבחרת ומשאיר את כולם על אדמת ישראל, תחת הנחיות פיקוד העורף.