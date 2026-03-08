יום ראשון, 08.03.2026 שעה 14:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בני סכנין חידשה את אימוניה עם 3 זרים בלבד

מתיו קוג'ו, קרלו ברוצ'יץ' ומייקום דייויד השתתפו באימון מתוך ציפיה של המועדון ששאר הזרים יחזרו לארץ. אבוקסיס מתכנן לערוך משחק אימון בסופ"ש

|
יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)
יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)

עם שלושה זרים בלבד - מתיו קוג'ו, קרלו ברוצ'יץ’ ומייקום דייויד - ועם שאר שחקני הסגל, בני סכנין חידשה בשעה טובה את אימוניה ומצפה להוראות המנהלת לגבי חידוש המשחקים ומתוך ציפיה ששאר הזרים יחזרו לארץ ויחברו לקבוצה.

המאמן יוסי אבוקסיס מתכנן שגרת אימונים רגילה השבוע כאשר בסוף השבוע מתוכנן משחק אימון נגד יריבה שטרם נקבעה.

ערב המלחמה סכנין הייתה אמורה לצאת למשחק חוץ בנתניה מול עירוני ק"ש, זאת אחרי שמחזור קודם לכן סיימה בתיקו מחמיא מול הפועל ת"א.

המטרה: לא להסתבך במאבקי תחתית

למרות התיקו, סיכויי הקבוצה להגיע לפלייאוף העליון שואפים לאפס, מה שיחייב את אבוקסיס לדאוג לכך שהקבוצה שלו לא תסתבך בטעות במאבקי התחתית בהמשך העונה, ולדאוג לייצב סגל שחקנים אותו הוא היה רוצה גם לעונה הבאה.

