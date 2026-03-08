בני סכנין חידשה את אימוניה עם 3 זרים בלבד

עם שלושה זרים בלבד - מתיו קוג'ו, קרלו ברוצ'יץ’ ומייקום דייויד - ועם שאר שחקני הסגל, בני סכנין חידשה בשעה טובה את אימוניה ומצפה להוראות המנהלת לגבי חידוש המשחקים ומתוך ציפיה ששאר הזרים יחזרו לארץ ויחברו לקבוצה.

המאמן יוסי אבוקסיס מתכנן שגרת אימונים רגילה השבוע כאשר בסוף השבוע מתוכנן משחק אימון נגד יריבה שטרם נקבעה.

ערב המלחמה סכנין הייתה אמורה לצאת למשחק חוץ בנתניה מול עירוני ק"ש, זאת אחרי שמחזור קודם לכן סיימה בתיקו מחמיא מול הפועל ת"א.

המטרה: לא להסתבך במאבקי תחתית

למרות התיקו, סיכויי הקבוצה להגיע לפלייאוף העליון שואפים לאפס, מה שיחייב את אבוקסיס לדאוג לכך שהקבוצה שלו לא תסתבך בטעות במאבקי התחתית בהמשך העונה, ולדאוג לייצב סגל שחקנים אותו הוא היה רוצה גם לעונה הבאה.