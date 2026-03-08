יום ראשון, 08.03.2026 שעה 12:29
אפשר לחזור להתאמן: הנזק במגרש בנתניה טופל

עם בוקר יום ראשון, החברה המטפלת בדשא הסינתטי בעיר, הגיעה ל'שפירא' על מנת לסדר את חלק המשטח שניזוק מנפילת חלקי טיל איראני: "אנחנו עובדים מהר"

|
טיפול במפגע ב'שפירא' (ראובן אוחיון)
טיפול במפגע ב'שפירא' (ראובן אוחיון)

בשורה חיובית. לאחר ששברי טיל איראני גרמו נזק לדשא הסינתטי ב'שפירא' נתניה, מגרש מחלקת הנוער של מכבי נתניה, כפי שפורסם אתמול ב-ONE, הרי שהבוקר (ראשון) הגיעו אנשי החברה המטפלת בנזקי דשא סינתטי בנתניה על מנת לתקן ולטפל במפגע.

"אנחנו עובדים מהר", ציין הבוקר בפני ONE ראובן אוחיון, מנהל מגרשי הכדורגל בעיר נתניה מטעם החברה לפנאי וספורט.

עתה, עם תיקון המפגע, שחקני ואנשי מחלקת הנוער של מכבי נתניה יוכלו לחזור ולהתאמן על כר הדשא, בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

טיפול המפגע ב'שפירא' נתניה (ראובן אוחיון)
טיפול במפגע בטיפול במפגע ב'שפירא' (ראובן אוחיון)

המכתב בדבר החזרה למגרשים

אתמול, במוצאי השבת, זיו סולומון, מנהל אגף התחרויות בהתאחדות לכדורגל, העביר מכתב ליושבי הראש בקבוצות המסונפות להתאחדות לכדורגל, כולל מחלקות הנוער, כאשר ניתן לחזור ולהתאמן עד 30 ילדים, לכל היותר, ובליווי של שני מבוגרים לפחות.

טרם נקבעו מועדי החזרה לכר הדשא (משחקים רשמיים), אך במכבי נתניה, כמו כך בקבוצות אחרות ברחבי הארץ יחזרו היום למגרשים, בהם מרחב מוגן תקני, על מנת לשחרר השרירים ולהתאמן לקראת הבאות.

