גיא ארטמן מציג: שני ניצחונות ביממה אחת

סוף שבוע של ניצחונות לגיא ארטמן. ביום שישי הוא שיחק עם אלבה ברלין במשחק חוץ בבונדסליגה נגד היילדנברג, קיבל 20 דקות וסיים עם 5 נקודות, 3 ריבאונדים, 3 אסיסטים וסחט 6 עבירות בניצחון 54:87.

פחות מ-24 שעות מאוחר יותר ארטמן שיחק עם קבוצת הבת שניצחה את אולדנבורג 74:78, אחרי פיגור 62:53 בסיום הרבע השלישי. ארטמן סיים עם 11 נקודות, כולל 2 קליעות עונשין שניות לסיום, 6 אסיסטים, 5 ריבאונדים ו-2 חטיפות.

עם זאת, מעתה ארטמן ישחק רק עם קבוצת הבת. על פי התקנון בגרמניה שחקן יכול לשחק רק 5 פעמים בשתי קבוצות והוא הגיע למכסה זו.

במועדון קיבלו את ההחלטה להשאיר את ארטמן בקבוצת הבת בגלל הרצון לעלות לליגה השנייה עם קבוצת הבת, בה ארטמן הוא אחד השחקנים המובילים.

גיא ארטמן (IMAGO)

“היה מיוחד לשחק בקביל מועדון כ”כ גדול”

ארטמן מסר ל-ONE: "אני עדיין מתאמן ואתאמן עם הקבוצה כל יום, פשוט למועדון ולמערכת יש אינטרס לעלות ליגה ולפי החוקים של הליגה אם אשחק עוד משחקים עם אלבה ברלין, לא אוכל יותר לשחק בקבוצת הבת ולעזור לה לעלות ליגה. לכן בשלב זה אני ממשיך להתאמן עם אלבה, אבל אשחק בקבוצת הבת בתקווה ובמטרה לעלות לליגה השנייה".

על תחושותיו לשחק עם הקבוצה הראשית אמר ארטמן: "חוויה מטורפת. היה באמת מיוחד לשחק בשביל מועדון כל כך גדול עם קהל, מסורת והיסטוריה חשובים, הצוות המקצועי והשחקנים קיבלו אותי בזרועות פתוחות ועזרו לי להשתלב מהר ככל הניתן.

"אני מעריך את ההזדמנות ואת העובדה שסמכו עליי ונתנו לי את ההזדמנות גם במעמדים הכי חשובים בכדורסל הגרמני. למדתי ועדיין לומד כל יום דברים חדשים שעוזרים לי להשתפר כל יום ולהתקדם, זאת רק ההתחלה".