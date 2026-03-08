מיקי זוהר: צריך לעזור לקריית שמונה עם המצב

המלחמה עם איראן וחיזבאללה תמנע ככל הנראה מעירוני קריית שמונה לחזור לשחק בבית בעונה הזו. הקבוצה תיאלץ לסיים את העונה באירוח משחקי הבית באצטדיון בנתניה כפי שהיא עושה זאת למעלה משנתיים, אך כעת הקבוצה גם נאלצה לחזור להתאמן בשפיים שם ההתאחדות לכדורגל דואגת לאירוח שלה.

מעבר לכך, שחקני הקבוצה ואנשי הצוות נאלצים גם לגור במלון בנתניה. הבעלים איזי שרצקי מממן בינתיים את השהות הלא זולה, וברור שהקבוצה צריכה לקבל עזרה מהמדינה.

במהלך השבוע החולף התקיימה שיחה בנושא בין ארז כלפון יו"ר מנהלת הליגות, כפיר כהן מנכ"ל משרד התרבות והספורט, יוסי אדרי מנכ"ל הקבוצה, ומנהל רשות המסים שי אהרונוביץ' עם אנשי הצוות שלו כדי למצוא פתרון.

ארז כלפון (חגי מיכאלי)

כלפון אמר על כך ל-ONE: "עושים הכל כדי לעזור להם. בגלל שהמדינה עוד לא הוציאה מתווה פיצויים, נראה שהדרך הנכונה זה שמשרד התיירות יסייע לקבוצה כי יש לו תקציב למפונים".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר אמר בנושא: "אין ספק שצריך לעזור לקריית שמונה עם המצב. אני פועל כדי לסייע לקבוצה, היא חייבת לקבל עזרה מהמדינה".

מיקי זוהר ושינו זוארץ (רדאד ג'בארה)

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל, הוסיף: "אנחנו מארחים את קריית שמונה בבית הנבחרות. אנחנו עושים זאת בכבוד רב ואהבה גדולה, ונעזור לכל קבוצה שתבקש. אין ספק שהמדינה חייבת לעזור לקבוצה, איזי שרצקי מממן בינתיים את הכל, והם צריכים לקבל סיוע”.