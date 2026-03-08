יום ראשון, 08.03.2026 שעה 11:32
כדורגל ישראלי

"לבית"ר יתרון גדול עלינו, אך במועדון עשו בשכל"

בהפועל ב"ש שבים להתאמן עם עיניים גם על יריבת הצמרת, בצל סימן השאלה סביב חזרת הזרים: "נהגו בחוכמה כשאפשרו להם לעזוב. נחזיר אותם ברגע הנכון"

שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
הפועל באר שבע תחדש הבוקר (ראשון) את האימונים, לאחר שבוע של עצירה בעקבות המלחמה עם איראן. מי שלא ייקחו חלק באימון הם השחקנים הזרים שעזבו את ישראל במהלך הימים האחרונים, חוץ מג’בון איסט שחזר לארץ וכן יתאמן עם הקבוצה.

בשלב זה קיים סימן שאלה גדול לגבי מועד חזרתם של הזרים. במועדון נמצאים בקשר רציף עם השחקנים וממתינים להתפתחויות במצב הביטחוני לפני קבלת החלטה. “השבוע נדע יותר לאן הרוח נושבת. אנחנו בקשר רציף עם השחקנים, וכשיגיע הרגע הנכון נחזיר אותם”, אמרו במועדון.

בהנהלת המועדון ממתינים למועד החזרה הרשמי של משחקי ליגת העל, שעדיין לא נקבע באופן סופי. במנהלת הליגות מכוונים לחזרה לפעילות ב-17 במרץ או לכל המאוחר ב-21 במרץ, כשמיד לאחר מכן אמורה הליגה אמורה לצאת לפגרת הנבחרות.

רן קוזרן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

עיניים על בית”ר ירושלים

בבירת הנגב חושבים קודם כל איך להגיע מוכנים לחזרת הליגה, אבל בחדרי חדרים גם מביטים גם על היריבות בצמרת, שכבר חזרו להתאמן, כאשר היריבה שבמקום השני, בית"ר ירושלים, חידשה את האימונים עם סגל זרים מלא.

“יש דאגה לגבי המשך העונה מבחינה מקצועית, כי לבית"ר יש כרגע יתרון גדול עלינו”, אמר אחד השחקנים, “אבל במועדון עשו בשכל כשאפשרו לזרים לעזוב ולא להיות כאן בזמן מלחמה יחד עם המשפחות שלהם”.

