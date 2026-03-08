"חוסר אחריות, יש הורה שמאשר לילד ללכת?"

שיח ער התפתח לו אמש (שבת) ברשתות החברתיות, בקבוצות הווטסאפ ובטלפונים בהתייחס למכתב שהוציא זיו סולומון, מנהל אגף התחרויות בהתאחדות לכדורגל, בדבר החזרה לאימונים, מכתב לקבוצות המסונפות להתאחדות (קבוצות בוגרים מליגות א'-ג' וקבוצות ממחלקות הנוער השונות). השיח התפתחת בקרב מי שנוגע במחלקות הנוער.

וזו לשון המכתב: "בהמשך למכתבנו מיום 05/03, ובהתאם לחידוד ההנחיות של פיקוד הערוף ואגף הביטחון במשרד התרבות והספורט, ניתן אישור לקיים פעילות, חזרה לאימונים בשלב זה, החל מיום ראשון בכל הגילים ובכל רחבי הארץ (למעט אזורי קו העימות ורמת הגולן). לתשומת לבכם, החזרה המלאה לאימונים מחייבת הקפדה של כללים".

"עד 30 ילדים לכל היותר ובליווי של שני מבוגרים לפחות; עד 50 משתתפים בקבוצות בוגרים; קיום הפעילות יהיה בסמוך למרחב מוגן תקני שאושר על ידי פיקוד העורף ויכול להכיל את כלל המשתתפים; לא ניתן להסתמך על מיגוניות או פתרונות מיגון מאולתרים", הוסיף בדבריו זיו סולומון, מנהל אגף התחרויות.

וסיכם בדברים: "אנו רואים חשיבות גדולה, ספורטיבית, מקצועית, עוצמה וחוסן אישיים ולאומיים, בחזרה לשגרת אימונים לאחר שהגורמים המוסמכים והאחראיים אישור זאת ובכפוף לדגשים לציינו. העורף הישראלי, בכל אספקט, מסתגל לשגרה מאולתרת, כך גם הספורט והכדורגל בפרט. כולנו תקווה כי בזמן הקרוב תתאפשר גם חזרה למשחקים. נמשיך לעדכן בכל מידע שיהיה".

כדורגל אילוסטרציה (לילך וויס-רוזנברג)

ביקורת על המכתב: “חוסר אחריות”

נוכח הדברים, כאמור, החל שיח בין אנשי מקצוע, מאמנים, הורים וכיוצא בזה בדבר המכתב וההחלטה ה"לא אחראית" כלשון המבקרים. "לדעתי, חוסר אחריות", ציין אחד מאנשי המקצוע ממרכז הארץ. "הם פוטרים את עצמם מאחריות", הוסיף. אחר ציין "חוסר אחריות משווע. איפה ההגעה למגרשים?".

עוד בין ההודעות וההתכתבויות נכתב "בול באזעקות", "הזויים", "כמה מגרשים במדינה יש להם מקלט תקני?!", "איך אפשר לחזור לחיים ככה?", "החלטה גרועה, פיקוד העורף התחיל לא לתפקד" ו"כנראה מקבלי ההחלטות נמצאים בחו"ל, כאן בצפון לא הפסיקו האזעקות בכלל היום. האם יש הורה שמאשר לילדים שלו ללכת לאימון?".

החשש העיקרי הוא פגיעה בילדים שחלקם אינם מתגוררים באיזור הקבוצה בה מתאמנים, נאלצים להסתמך על התחבורה הציבורית ולסכן חייהם תוך כדי תנועה עד להגעתם למגרש. מעבר לכך, לא בכל המגרשים יש מרחב מוגן תקני, כך שההחלטה, בשורה התחתונה, לא יכולה להכיל את כלל המועדונים, מה שעלול ליצור פער מקצועי לקראת החזרה לכר הדשא בבוא העת.

שחקן כדורגל (יונתן גינזבורג)

תגובת ההתאחדות: “עדיין יש חיים שלמים לנהל ולקיים”

בפניית ONE להתאחדות לכדורגל נמסר: "ההנחיות שמופיעות במכתב שהופץ על ידי ההתאחדות לכדורגל אמש מגיעות רק לאחר אישור כלל הגורמים הרלוונטיים במדינת ישראל בנושא ביטחון והתנהלות העורף, בהם פיקוד העורף ומשרד התרבות והספורט".

"בחמש השנים האחרונות - מגפת הקורונה, המלחמה מאז ה-7 באוקטובר 2023 - כולנו נדרשים להתמודד עם מעברים לא פשוטים ממצב משברי לחזרה לשגרה. ברור ומובן לחלוטין שיש מי שחוששים יותר ואף מתקשים, ועדיין יש כאן חיים שלמים לנהל ולקיים".

"החזרה לפעילות ספורטיבית, כמו תחומי חיים אחרים, חשובה מאין כמותה בהיבטים רבים. כמו תמיד, הכל נבחן באופן ענייני, שקול ואחראי. אנחנו תקווה כי בפרק זמן קצר יחסית אף יתאפשר להחזיר את הליגות לפעילות מלאה, הכל כמובן בהתאם להנחיות הגורמים האחראים".