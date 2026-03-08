בקשות טבריה נדחו: ביה"ד קבע מועד חדש לדיון

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, בראשות הדיין הראשי נעם ליובין ולצידו הדיינים גיא מונין וסיגל ברלינר לוינסון, פרסם החלטה בנוגע לבקשות הדחייה שהגישו הנאשמים בפרשת עירוני טבריה. ההחלטה מתייחסת לשורה של גורמים המעורבים בפרשה, בהם המועדון עצמו, פעילים ושחקנים שונים.

על פי ההחלטה, לאחר שמדינת ישראל יצאה למבצע "שאגת הארי" ב-28.2.26 והוכרז מצב חירום במשק, הגישו מספר נאשמים בקשות לדחיית מועדים בהליך. נאשם נוסף, הארון שפסו, ביקש להאריך את המועד להגשת כתב ההגנה עד חמישה ימים לאחר סיום מצב החירום שהוכרז בישראל. יתר הנאשמים ביקשו כי המועד להגשת כתב ההגנה ייקבע מחדש לפי שיקול דעת בית הדין.

עמדת תובע ההתאחדות

תובע ההתאחדות לכדורגל, עו”ד גלעד ברגמן, הגיש את תגובתו לבקשות ב-5.3.26 וביקש לדחות את דרישות הנאשמים לדחייה משמעותית של ההליך. לטענתו, יש להעניק לכל היותר הארכה של שבעה ימים להגשת כתבי ההגנה, כך שיוגשו עד 11.3.26.

בנוסף ביקש התובע לדחות את מועד הדיון למועד אחר החל מ-18.3.26, ובמידה שמצב החירום יימשך אף לקיים את הדיון באופן מקוון. לחלופין חזר התובע על בקשתו הקודמת לפצל את הדיון בין הנאשמים המרכזיים בתיק לבין שאר המעורבים.

שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)

החלטת בית הדין

בית הדין הדגיש כי כתב האישום הוגש כבר ב-28.1.26 וכי לוח הזמנים שנקבע להליך היה ברור מראש. בין היתר נקבע כי הליכי גילוי המסמכים יסתיימו ב-18.2.26, כתבי ההגנה יוגשו עד 4.3.26 והדיון נקבע ל-11.3.26.

עוד נכתב בהחלטה כי הבקשה להארכות משמעותיות אינה סבירה: "ראוי היה כי תוגש בקשה צנועה יותר בלשון המעטה, ופרקי הזמן המבוקשים הם מוגזמים ובלתי מבוססים ויש בהם כדי לפגוע ביעילות והוגנות ההליך". בית הדין קיבל גם את טענת תובע ההתאחדות כי עצם החלפת עורכי הדין אינה מהווה סיבה מספקת לדחייה. בהחלטה צוין: "חילופי ייצוג כשלעצמם אינם מגבשים טעם מיוחד להארכת מועד".

עם זאת, הדיינים התייחסו גם למצב החירום שהוכרז בישראל וציינו כי יש לקחת אותו בחשבון. לבסוף הוחלט לבטל את הדיון שנקבע ל-11.3.26 ולקבוע מועד חדש ל-25.3.26. עוד נקבע כי כתבי ההגנה של כלל הצדדים יוגשו עד 15.3.26 לכל המאוחר, וכי כתב תשובה מטעם תובע ההתאחדות, אם יוגש, יוגש עד 19.3.26.