יום ראשון, 08.03.2026 שעה 11:31
כדורגל ישראלי

בקשות טבריה נדחו: ביה"ד קבע מועד חדש לדיון

לאחר בקשות לדחיית מועדים מצד הנאשמים בפרשה, בית הדין הזיז את הדיון ל-25.3 בצל המלחמה אך הבהיר: "פרקי הזמן המבוקשים הם מוגזמים ולא מבוססים"

|
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, בראשות הדיין הראשי נעם ליובין ולצידו הדיינים גיא מונין וסיגל ברלינר לוינסון, פרסם החלטה בנוגע לבקשות הדחייה שהגישו הנאשמים בפרשת עירוני טבריה. ההחלטה מתייחסת לשורה של גורמים המעורבים בפרשה, בהם המועדון עצמו, פעילים ושחקנים שונים.

על פי ההחלטה, לאחר שמדינת ישראל יצאה למבצע "שאגת הארי" ב-28.2.26 והוכרז מצב חירום במשק, הגישו מספר נאשמים בקשות לדחיית מועדים בהליך. נאשם נוסף, הארון שפסו, ביקש להאריך את המועד להגשת כתב ההגנה עד חמישה ימים לאחר סיום מצב החירום שהוכרז בישראל. יתר הנאשמים ביקשו כי המועד להגשת כתב ההגנה ייקבע מחדש לפי שיקול דעת בית הדין.

עמדת תובע ההתאחדות

תובע ההתאחדות לכדורגל, עו”ד גלעד ברגמן, הגיש את תגובתו לבקשות ב-5.3.26 וביקש לדחות את דרישות הנאשמים לדחייה משמעותית של ההליך. לטענתו, יש להעניק לכל היותר הארכה של שבעה ימים להגשת כתבי ההגנה, כך שיוגשו עד 11.3.26.

בנוסף ביקש התובע לדחות את מועד הדיון למועד אחר החל מ-18.3.26, ובמידה שמצב החירום יימשך אף לקיים את הדיון באופן מקוון. לחלופין חזר התובע על בקשתו הקודמת לפצל את הדיון בין הנאשמים המרכזיים בתיק לבין שאר המעורבים.

שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)שחקני עירוני טבריה (עמרי שטיין)

החלטת בית הדין

בית הדין הדגיש כי כתב האישום הוגש כבר ב-28.1.26 וכי לוח הזמנים שנקבע להליך היה ברור מראש. בין היתר נקבע כי הליכי גילוי המסמכים יסתיימו ב-18.2.26, כתבי ההגנה יוגשו עד 4.3.26 והדיון נקבע ל-11.3.26.

עוד נכתב בהחלטה כי הבקשה להארכות משמעותיות אינה סבירה: "ראוי היה כי תוגש בקשה צנועה יותר בלשון המעטה, ופרקי הזמן המבוקשים הם מוגזמים ובלתי מבוססים ויש בהם כדי לפגוע ביעילות והוגנות ההליך". בית הדין קיבל גם את טענת תובע ההתאחדות כי עצם החלפת עורכי הדין אינה מהווה סיבה מספקת לדחייה. בהחלטה צוין: "חילופי ייצוג כשלעצמם אינם מגבשים טעם מיוחד להארכת מועד".

עם זאת, הדיינים התייחסו גם למצב החירום שהוכרז בישראל וציינו כי יש לקחת אותו בחשבון. לבסוף הוחלט לבטל את הדיון שנקבע ל-11.3.26 ולקבוע מועד חדש ל-25.3.26. עוד נקבע כי כתבי ההגנה של כלל הצדדים יוגשו עד 15.3.26 לכל המאוחר, וכי כתב תשובה מטעם תובע ההתאחדות, אם יוגש, יוגש עד 19.3.26.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */