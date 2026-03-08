יום ראשון, 08.03.2026 שעה 11:34
"בית״ר נורדיה י-ם הוקמה בדיוק על הערכים הללו"

לאחרונה שחקני מחלקת הנוער של המועדון לקחו חלק בפעילות חינוכית מיוחד של מוזיאון הסובלנות בירושלים. בין הנושאים שעלו: התמודדות בגזענות בספורט

שחקני מחלקת הנוער של בית'ר נורדיה ירושלים (באדיבות המועדון)
בשבועות האחרונים השתתפו שחקני מחלקת הנוער של בית״ר נורדיה ירושלים בפעילות חינוכית מיוחדת של מוזיאון הסובלנות ירושלים (Museum of Tolerance Jerusalem – MOTJ), שעסקה בהתמודדות עם גזענות בספורט, קבלת האחר ופיתוח שיח מכבד על המגרש ומחוצה לו.

במסגרת הפעילות השתתפו השחקנים במפגשים שכללו סיורים בתערוכות וסדנאות חווייתיות ומעשיות, במטרה לעודד מודעות, אחריות אישית ותרבות ספורט המבוססת על כבוד הדדי וסובלנות.

ד״ר גרניט אלמוג ברקת, מייסדת ומנהלת האקדמיה למנהיגות במוזיאון הסובלנות ומפתחת התוכנית, ציינה כי הצלחת הפיילוט מדגישה את החשיבות בהרחבת הפעילות לבני נוער ולקבוצות נוספות, כחלק ממאמץ חינוכי רחב למניעת גזענות ולקידום תרבות ספורט ערכית ומכבדת.

שחקני מחלקת הנוער של ביתשחקני מחלקת הנוער של בית'ר נורדיה ירושלים באחת מההרצאות במוזיאון הסובלנות (באדיבות המועדון)

“הנושא תופס תאוצה משמעותית”

"כן ירבו פעילויות ושיתופי פעולה כאלו. גאים לקחת חלק", ציינו בבית"ר נורדיה ירושלים, בדף הפייסבוק הרשמי שלהם, שהעלה ההתייחסות לנושא הכל כך חשוב בעידן בו השיימינג והחרמות ברשתות החברתיות עולה ועושה נזק לבני הנוער.

מומי דהן, יו"ר הוועד המנהל, ציין: "אנחנו שמחים לראות שהנושא תופס תאוצה משמעותית. כבר לפני כשנתיים יזמנו את שיתוף הפעולה עם האקדמיה למנהיגות של מוזיאון הסובלנות מתוך הבנה של האחריות החינוכית שלנו. אנו מייחסים חשיבות גדולה לשיח בין השחקנים ובינם לבין שחקני הקבוצות היריבות, מתוך אמונה שמצוינות בספורט נמדדת לא רק בהישגים אלא גם בסובלנות, בכבוד הדדי ובקבלת השונה".

מנו דהן, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, הוסיף: "בית״ר נורדיה ירושלים הוקמה בדיוק על הערכים הללו – קידום כבוד האדם, סובלנות ושוויון דרך הכדורגל והקהילה לצד הישגים ספורטיביים. אנו גאים להשתתף בפיילוט הראשון של המיזם ומאמינים ששיתוף הפעולה הזה עוד ילך ויתרחב בעתיד".

