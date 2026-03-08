יום ראשון, 08.03.2026 שעה 10:15
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
361473-174919הפועל ת"א
331378-165417מכבי ת"א
301297-139017הפועל העמק
301494-161617בני הרצליה
291367-148617הפועל ירושלים
261424-138217הפועל חולון
251501-148017הפועל ב"ש/דימונה
241571-150018עירוני רמת גן
241412-138117מכבי ראשל"צ
231555-144717עירוני קריית אתא
221456-133917עירוני נס ציונה
211604-145418מכבי רעננה
201429-123417הפועל גליל עליון
201463-131217אליצור נתניה

"בגלל מוטלי": עתידו של איטודיס בהפועל בספק?

ביוון טוענים שהחוזה ארוך הטווח שהאדומים הציעו לאחד מכוכבי הקבוצה לא היה בתיאום עם המאמן. עיתונאי מקומי: "לא רואה איך איטודיס יישאר בהפועל"

|
דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)
דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

על פי דיווח ביוון, עתידו של מאמן הפועל תל אביב דימיטריס איטודיס במועדון עשוי להיות מוטל בספק, כאשר אחד הנושאים המרכזיים סביב הקבוצה הוא סוגיית החוזה של ג'ונתן מוטלי.

במהלך תוכנית "Magic EuroLeague" של האתר היווני SDNA, חשף העיתונאי ואסיליס פפאתאודורו פרטים על המתרחש מאחורי הקלעים במועדון האדום מתל אביב, ואף העלה אפשרות לשינוי על הקווים כבר בקיץ הקרוב.

סוגיית מוטלי והמתיחות במועדון

לדברי העיתונאי, הפועל תל אביב פועלת להחתים את ג'ונתן מוטלי על חוזה חדש למספר שנים, אך לא ברור האם ההחלטה התקבלה ביוזמת המאמן היווני. "הפועל אומרת שהיא סגרה חוזה רב שנתי עם ג'ונתן מוטלי. האם איטודיס עזב את הפועל? לא, נכון? אז האם זו הייתה ההמלצה שלו להשאיר את מוטלי?" תהה.

גג'ונתן מוטלי (שחר גרוס)

בהמשך הסביר כי המקרה הזה ממחיש שלא תמיד הנהלות הקבוצות פועלות בהתאם לרצון המאמן, גם כאשר מדובר בפרויקטים גדולים. "העובדה שבמידה רבה מאוד, אולי ביותר מ-95%, הנהלות מקשיבות בנאמנות למה שהמאמנים אומרים להן, וזה נכון גם לגבי אולימפיאקוס ופנאתינייקוס, לא אומרת שזה נכון בכל מקום. גם בקבוצות גדולות שבונות סגלים במיליונים, פעמים רבות הן לא שותפות לדעת המאמן".

באותו הקשר הגדיר פפאתאודורו את סוגיית מוטלי כבעיה משמעותית עבור המועדון. "נושא מוטלי הוא קוץ בצד של הפועל כולה. כרגע אני לא רואה, אלא אם תהיה הפתעה גדולה מאוד, איך איטודיס יהיה בעונה הבאה בהפועל", הדגיש.

דימיטריס איטודיס (רדאד גדימיטריס איטודיס (רדאד ג'בארה)

למרות שלאיטודיס יש חוזה לשלוש שנים במועדון, העיתונאי טען כי האווירה בין המאמן להנהלה אינה אידיאלית. "הוא חתום על חוזה לשלוש שנים ואני לא חושב שהיחסים בין הנשיא למאמן נמצאים כרגע במצב טוב", סיכם.

כזכור, מוטלי הצטרף להפועל תל אביב לפני עונת 2024/25 והפך במהירות לאחד השחקנים החשובים בסגל של איטודיס. בעונה שעברה רשם ממוצעים של 16.7 נקודות, 4.9 ריבאונדים ו-2.5 אסיסטים, והיה חלק משמעותי בזכייה ההיסטורית של המועדון ביורוקאפ.

העונה ביורוליג הוא עומד על ממוצעים של 8.8 נקודות ו-2.5 ריבאונדים למשחק, בעוד שבליגה הישראלית בעונה שעברה קלע 14.8 נקודות בממוצע, הוסיף 5.2 ריבאונדים ו-2.4 אסיסטים למשחק, נתונים שהקנו לו מקום בחמישיית העונה.

