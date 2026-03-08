רק 23.4% מהספורטאים הפעילים בארץ הן נשים

ציון יום האישה הבין לאומי החל היום (ראשון) ומביא עימו זרקור חשוב על מקומן של הנשים בספורט הישראלי. נתונים חדשים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חושפים תמונה מעניינת על הרגלי הפעילות הגופנית והייצוג הנשי בענפים השונים. בעוד שהדו"חות הכלליים מראים כי נשים מקפידות יותר על אורח חיים בריא באופן כללי הנתונים בספורט הפעיל מצביעים על כך שיש עוד לאן לשאוף כאשר רק 23.4 אחוזים מכלל הספורטאים הפעילים בישראל הן נשים.

הענפים המועדפים: מהחלקה על הקרח ועד כדורעף

חלוקה לענפים מדגישה היכן נמצאות הספורטאיות שלנו ואת השליטה הנשית המובהקת בענפי ספורט ספציפיים. בענפים האישיים ענף ההתעמלות מוביל את הרשימה עם רוב מוחץ של 92.4 אחוזים נשים לעומת 6.4 אחוזים גברים בלבד. מיד אחריו ניצב ענף ההחלקה על הקרח עם 87.9 אחוזים נוכחות נשית וענף הגלגיליות עם 80.8 אחוזים. גם בענפי הרכיבה והריקוד נרשם רוב נשי ברור שעומד על 75.8 אחוזים ו65.2 אחוזים בהתאמה.

הדומיננטיות המגדרית באה לידי ביטוי גם בספורט הקבוצתי. ענף הכדור רשת ממשיך לבסס את מעמדו כענף נשי כמעט לחלוטין בו 99.7 אחוזים מהשחקנים הן למעשה שחקניות. בענף הכדורעף נרשם נתון מעודד של שוויון יחסי עם רוב נשי קל של 55 אחוזים. נוכחות נשית נוספת על המגרשים הקבוצתיים נרשמה גם בסופטבול עם 37.5 אחוזים רוגבי שביעיות עם 34.2 אחוזים וכדוריד שם הנשים מהוות בדיוק 30 אחוזים מכלל הפעילים.

מכבי אשדוד בכדורעף נשים (באדיבות מכבי אשדוד)

הנשים מנהלות אורח חיים בריא יותר

מעבר למגרשים ולאולמות הספורט נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חושפים כי נשים בישראל מנהלות אורח חיים בריא יותר מגברים באופן מובהק. הן מעשנות פחות שומרות על מדד מסת גוף תקין יותר וצורכות יותר ירקות ופירות. מחצית מהנשים בישראל מעריכות את מצב בריאותן כטוב מאוד ו-31 אחוזים נוספות מעריכות אותו כטוב. למרות נתוני הפתיחה המעולים הללו הגברים עדיין מקפידים מעט יותר על ביצוע פעילות גופנית שוטפת בהתאם להמלצות הבריאותיות.