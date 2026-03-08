הפועל חיפה תפגוש את הפועל תל אביב בבת ים

הפועל חיפה תצא למשחק אימון מול הפועל ת"א ביום שלישי, שיתקיים באצטדיון בבת ים. המשחק יתקיים בשעות הבוקר בתקווה שלא יהיו אזעקות במהלכו - כל זאת מתוך תקווה והנחה שליגת העל תחדש את הפעילות בתקופה הקרובה.

עוד לפני כן, הפועל חיפה חידשה הבוקר (ראשון) את אימוניה יחד עם הזרים שחזרו אתמול מאילת ובכללם איבן קריצ'אק, סנדרו אלטונשווילי, אנדריה רדולוביץ', דאריו ז'ופאריץ' וסאנה גומס.

רג'יס אנדו שנפצע ולא הסכים לפיצוי של שלוש משכורות, שהה גם הוא באילת, אבל בכל מקרה לא נמצא בתוכניות של חיים סילבס. השוער יואב גראפי חזר כבר אתמול להתאמן אחרי שהתאושש ממחלה.