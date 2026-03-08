חיים סירוטקין וערן ססי מועמדים לשמשון ת"א

בדומה ליתר קבוצות ליגה א', גם שמשון תל אביב נערכת לקראת החזרה למגרשי הכדורגל. כזכור, ההתאחדות התירה למועדונים המסונפים אליה לחזור ולהתאמן, כאשר מרחב מוגן תקני באיזור, אליו יכולים להגיע כלל המשתתפים באימון (עד 50 איש). ל-ONE נודע כי במועדון ממשיכים בחיפוש אחר מאמן שיחליף את אסי אלימלך, כשהשמות הבולטים הם חיים סירוטקין וערן ססי.

חיים סירוטקין (54) החל את העונה באימון הכח מכבי עמידר רמת גן (ליגה ב' דרום א'), שם סיים עבודתו בחודש אוקטובר 2025. ב-22/01 מונה למאמנה של בית"ר כפר סבא מליגה ב' דרום א'.

ערן ססי (43) החל את העונה יחד עם קבוצת נערים ב' של הפועל רמת גן. יש לציין כי שמו של כפיר ניגרקר, מאמן מכבי עירוני אשדוד, שעלה בקנה, ירד מהפרק סופית. המינוי צפוי להגיע עוד השבוע, כשתתבהר התמונה בדבר החזרה לכר הדשא (משחקים).

ערן ססי (עמרי שטיין)

אביסברור ימשיך כעוזר מאמן

בנוסף לכך, חיים אביסרור, עוזר המאמן ושחקן העבר המיתולוגי של המועדון, ציפה להמשיך כמאמן ראשי, אלא שברגע ששמע שלא ממשיך שקל להיפרד, אבל בסופו של דבר השתכנע על ידי בני משפחתו הקרובה ונשאר. ימשיך כעוזר מאמן, למי שיתמנה בשמשון תל אביב בידי ההנהלה.