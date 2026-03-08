יום ראשון, 08.03.2026 שעה 10:13
ליגה ספרדית 25-26
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3537-3027אתלטיק בילבאו9
3432-3227אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3143-2827ג'ירונה12
3032-2626ראיו וייקאנו13
3041-3426סביליה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

לברצלונה יש בוס חדש: לאמין ימאל משנה הכל

הקיצוני של ברצלונה בעונה אדירה ומוביל התקפה קטלנית: יש לו הכי הרבה שערים, בישולים ו-MVP: "מתבסס כמנהיג". פדרי: "שלא יסתפק בזה וימשיך לעבוד"

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה ממשיכה לאסוף הוכחות מספריות לעונה המרשימה שלה, במיוחד לאחר הניצחון על אתלטיק בילבאו. אחרי 41 משחקים בכל המסגרות, הקבוצה הקטלונית מציגה נתונים התקפיים מרשימים במיוחד: 111 שערי זכות, 47 שערי חובה ו-15 משחקים ללא ספיגה. בתוך כל המספרים הללו בולט מעל כולם שם אחד, לאמין ימאל.

הכישרון הצעיר הפך לדמות המרכזית מבחינה סטטיסטית בסגל של ברצלונה. הוא כבר עומד על 19 שערים ו-14 בישולים, נתונים שממקמים אותו כשחקן המשפיע ביותר בקבוצה גם בהבקעה וגם ביצירת מצבים. לא מדובר רק בתחושה על המגרש, אלא במציאות שמגובה בנתונים. לאמין כובש, מבשל, מכריע משחקים ומוביל גם במדד ה-MVP של הקבוצה עם 8 משחקים, בפער משמעותי משאר חבריו לקבוצה.

ההשפעה שלו משקפת את השלב החדש בקריירה שלו. לא מדובר עוד רק בשחקן שמסתמך על דריבל או על כישרון מוקדם, אלא בכדורגלן שמכריע משחקים גם דרך תפוקה מספרית. הדבר מקבל משמעות גדולה עוד יותר בקבוצה כמו ברצלונה, שבה השערים מתחלקים בין שחקנים רבים ולא סביב שחקן אחד בלבד. העונה ההתקפית של הקבוצה נבנית ממבנה קבוצתי רחב שבו שחקנים רבים תורמים.

שער ענק של לאמין מנצח לבארסה את בילבאו

מאחורי לאמין ימאל ברשימת הכובשים נמצא פראן טורס עם 16 שערים, כאשר הוא התבסס כאחד מסקוררי הקבוצה הבולטים העונה. רוברט לבנדובסקי וראפיניה עומדים כל אחד על 14 שערים ושומרים גם הם על השפעה משמעותית בחלק הקדמי. גם פרמין לופס ממשיך להתקדם ומציג מספרים מרשימים עם 11 שערים ו-13 בישולים. הקשר האנדלוסי הפך לאחד השחקנים היצרניים ביותר של הקבוצה ולגורם משמעותי יותר ויותר בשליש ההתקפי.

כוח התקפי מגוון

גם רשימת המבשלים מדגישה את העושר ההתקפי של ברצלונה. אחרי לאמין ימאל ופרמין לופס נמצא מרקוס רשפורד עם 11 בישולים, כאשר גם פדרי הגיע כבר ל-10. הקשר הקנרי ממשיך להוכיח שהחשיבות שלו לא נמדדת רק בשליטה בקצב המשחק, אלא גם במסירה האחרונה. לצידם פרנקי דה יונג עומד על 7 בישולים, בעוד דני אולמו וראפיניה הוסיפו 5 כל אחד.

גם זה שבישל הכי הרבה. לאמין ימאל מראה אהבה לסמל (רויטרס)גם זה שבישל הכי הרבה. לאמין ימאל מראה אהבה לסמל (רויטרס)

נתון נוסף שממחיש את העוצמה של ברצלונה הוא מגוון הכובשים. השערים התחלקו בין מספר גדול של שחקנים, כולל שחקני הגנה כמו רונאלד אראוחו, ז'ול קונדה, אריק גארסיה, אנדראס כריסטנסן ופאו קובארסי. הפיזור הרחב הזה הופך את הקבוצה למסוכנת ופחות צפויה עבור היריבות.

גם בחלוקת פרסי ה-MVP ניתן לראות את הפיזור הזה. לצד 8 הזכיות של לאמין ימאל בולטים גם 5 של ראפיניה, 4 של פרמין לופס ו-3 של ז'ואן גארסיה, רשפורד, פדרי ופראן טורס. הנתונים הללו משקפים קבוצה חיה ודינמית עם מקורות רבים של יצירת מצבים, אך גם עם שחקן אחד שמצליח לבלוט מעל כולם.

עם ממוצע של יותר מ-2.7 שערים למשחק, ברצלונה מציגה עונה התקפית מרשימה במיוחד. “ובתוך כל השטף הזה של שערים, לאמין ימאל מתבסס יותר ויותר כמנהיג הטבעי של קבוצה שנמצאת במגמת צמיחה מתמדת. הנתונים כבר לא מציגים רק הבטחה גדולה, אלא שחקן שמתחיל להיראות ככוכב הגדול של ברצלונה”, פרגנו בספרד.

ראפיניה ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)ראפיניה ולאמין ימאל חוגגים (IMAGO)

המחמאות בתוך חדר ההלבשה גם הן רבות. פרמין לופס אמר בסיום המשחק כי: "לנו זה כבר לא כל כך מפתיע כי אנחנו רואים את זה בכל אימון, והוא פשוט עושה את זה". פדרי הוסיף עצה לחברו הצעיר: "מה שלאמין צריך לעשות עכשיו זה לא להסתפק במה שיש לו ולהמשיך לעבוד ליהנות על המגרש, הוא אמר לי תודה על הבישול". גם מארק קסאדו החמיא לו ואמר: "הוא שם את הכדור בדיוק איפה שהוא רוצה. מה אפשר להגיד על פדרי ולאמין, כולם נהנים מהם גם מבחוץ וגם מבפנים".

הניצחון מאפשר לברצלונה להתאושש מהאכזבה בגביע ולחזק את הביטחון שלה באחד האצטדיונים הקשים בליגה. עם שלוש נקודות חשובות מבילבאו, הקבוצה כבר מכוונת לאתגר האירופי ביום שלישי מול ניוקאסל.

